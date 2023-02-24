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Depremin ardından geri göç... İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı!

Türkiye'yi, 6 Şubat'ta sarsan Kahramanmaraş depremlerinde on binlerce yurttaşımızla birlikte, ülkesindeki savaş nedeniyle Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli de hayatını kaybetti. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, büyük felaketin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısının 20 bini aştığını söyledi

Giriş: 24.02.2023 - 08:18 | Güncelleme: ABONE OL
Deprem sonrasında geriye göç başladı! Depremin ardından ülkesine dönen Suriyeli sayısı açıklandı - Son dakika deprem haberleri
Depremin ardından geri göç... İşte ülkesine dönen Suriyeli sayısı!
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HABERTURK.COM / AA

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yüreklerimizi kavurdu. Bu depremden 9 saat sonra ise saat: 13.24'te acının adresi 7.6'lık depremle Elbistan oldu.

BİNLERCE SURİYELİ DE HAYATINI KAYBETTİ

İki büyük felaket, 43 bin vatandaşımızı bizden koparırken, gerisinde de enkaz haline dönen on binlerce bina bıraktı. Depremde, savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan binlerce Suriyeli de can verdi.

ÜLKELERİNE DÖNME KARARI ALDILAR

Enkazdan çıkarılan Suriyelilerden bir kısmı yakınları tarafından defnedilmek üzere ülkelerine götürüldü. Bunun yanı sıra binlerce Suriyeli de ülkesinde yaşama kararı aldı.

"SURİYELİLER TÜRKİYE'YE GELİYOR" İDDİASI

AA'da yer alan habere göre Milli Savunma Bakan Akar, "Depremin ardından Suriyeli sığınmacıların Türkiye'ye akın halinde giriş yaptığı" iddialarını da şöyle değerlendirdi:

"BU KESİNLİKLE DOĞRU DEĞİL"

"Bu kesinlikle doğru değil. Hudutta yaptığımız incelemelerde, askeri ve sivil erkanla yaptığımız görüşmelerde, sınır hattımızdaki askeri birliklerimizde yaptığımız denetlemelerde ve hudut kapılarında yaptığımız görüşmelerde yoğun bir şekilde konuyu görüştük.

"KENDİ TOPRAKLARINA DÖNÜYOR"

Kesinlikle bu iddialar gerçek dışı. Türkiye'de yaşayan Suriyeli vatandaşlar evlerini ve yakınlarını kaybetmeleri nedeniyle kendi topraklarına dönüyor.

"RAKAM 20 BİNİ GEÇTİ"

Tek yönlü olarak Türkiye'den Suriye'ye doğru evlerine ve topraklarına dönen Suriyeli vatandaşlar var. Şu anda bu rakamın 20 bini geçtiğini takip ediyoruz."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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