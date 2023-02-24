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İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır anlattı... Stres transferi sonrası 4 bölgeye dikkat!

Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş depremlerinin ardından fay hatlarında yaşanan stres transferi üzerine çalışma yapan İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, hangi segmentlerde gerilimin arttığını ve hangi bölgede, kaç büyüklüğünde depremler beklendiğini Habertürk'e anlattı. İşte gerilimin arttığı 4 önemli fay hattı...

Giriş: 24.02.2023 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
SON DAKİKA: İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır anlattı... Stres transferi sonrası 4 bölgeye dikkat!
İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır anlattı... Stres transferi sonrası 4 bölgeye dikkat!
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat sabahı saat: 04.17'de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem yüreklerimizi kavurdu.

43 BİNİ AŞKIN İNSANIMIZI KAYBETTİK

7.7 ve 7.6 Maraş ve 6.4 Samandağ depremleri nedeniyle civar faylardaki stres değişimi. (Kırmızılar artış, maviler azalma)
7.7 ve 7.6 Maraş ve 6.4 Samandağ depremleri nedeniyle civar faylardaki stres değişimi. (Kırmızılar artış, maviler azalma)

Bu depremden 9 saat sonra ise saat: 13.24'te acının adresi 7.6'lık depremle Elbistan oldu. İki büyük felaket 43 bini aşkın insanımızı bizden alırken şehirlerimiz enkaz yığınına döndü.

HANGİ FAY HATLARINDA GERİLİM ARTTI?

Kırılan Doğu Anadolu Fayı'nın (DAF), bölgedeki diğer fay hatları üzerinde stres transferine neden olduğunu söyleyen İTÜ Öğretim Üyesi Jeolog Prof. Dr. Ziyadin Çakır, stres transferi çalışmasını Habertürk ile paylaştı. İşte Prof. Dr. Çakır'a göre; son depremlerin ardından gerilimi artırdığı fay hatları ve bu alanlarda beklenen depremlerin büyüklükleri...

SAVRUN FAY HATTI

"En çok stres transferi, 7.6'lık Elbistan depreminin ardından; Elbistan'ın batı ucunda Savrun fayında oldu. Deprem olma olasılığının arttığı bu bölgede yaşanabilecek olası bir deprem; Kozan, Kadirli, Osmaniye, Ceyhan, Adana, Kahramanmaraş, Göksun ve Tufanbeyli'deki yerleşim alanlarını etkiler. Burada en az 7 büyüklüğünde bir deprem olabilir.

MALATYA FAY HATTI

Doğanşehir'den kuzeye doğru uzanan bir bölümde de gerilim arttı. Bu bölümde yaşanabilecek kırılma; Malatya, Hekimhan, Darende, Yeşilyurt, Arapgir, Kemaliye, Divriği ve Elbistan'a uzanır. Burada yaşanabilecek depremin büyüklüğü ise 7.2 hatta 7.3'e çıkabilir.

KIBRIS'IN ALTINDAN GEÇEN FAY

İstanbul Teknik &Uuml;niversitesi Jeoloji M&uuml;hendisliği B&ouml;l&uuml;m&uuml; &Ouml;ğretim &Uuml;yesi Prof. Dr. Ziyadin &Ccedil;akır.
İstanbul Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ziyadin Çakır.

Hatay'da yaşanan 6.4 ve 5.8'lik depremleri de göz önüne aldığımızda Samandağ kırığının ilerlemesi söz konusu. Bu fay hattı Akdeniz'e giriyor ve Kıbrıs'ın altından geçiyor.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 8'İ GEÇEBİLİR

Bu fayın kırılması büyük bir deprem yaratır; Japonya, Endonezya'daki gibi depremin büyüklüğü 8'i de geçebilir. Bu deprem Antalya'yı da etkileyebilir.

SURİYE'YE İNEN FAY HATTI

Antalya'dan Suriye'ye inen, Münbiç'ten Lübnan'a uzanan stres transferinin yaşandığı bu fay hattı kırıldığı taktirde ise Suriye'nin büyük bölümünün yanı sıra Reyhanlı, Yayladağı, Samandağ, İskenderun ve Kırıkhan'da yıkıcı etki yaratabilir.

"ARTÇI YAŞANABİLİR" UYARISI

Depremi yaşadığımız bölgede ise 4-5'lik artçılar dışında kırılması gereken bir fay hattı yok. K.Maraş depremlerinin kar nedeniyle Çelikhan'da nereye kadar gittiğini bilmiyoruz. 2020 Elazığ depremiyle birleşmişe benziyor. Çelikhan ve Pütürge'de de artçılar yaşanabilir."

Haberi Hazırlayan : Alper Uruş
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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