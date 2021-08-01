Manavgat'ta can kaybı 7'ye yükseldi!

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınında hasar gören evde çiftin cansız bedenleri bulundu. Alınan bilgiye göre, ilçede orman yangınının başladığı Kalemler Mahallesi'nde yaşayan Türk vatandaşı ile Alman eşinden haber alamayan yakınları yardım istedi.

AA'nın haberine göre, daha önce yanarak hasar gördüğü belirlenen evde yapılan incelemede çiftin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Evdeki inceleme sürüyor.