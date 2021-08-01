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Bakan Pakdemirli, yanan ormanlık alanları helikopterle inceledikten sonra Şehit Görkem Hasdemir Beldibi Yangın Ekip Binası'nda, son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yangın bölgesinde çarşamba gününe kadar nem oranının düşük olacağını belirten Pakdemirli, yaklaşık 1 hafta boyunca sıcak ve kuru havanın devam edeceğini kaydederek, şunları söyledi:

"28 Temmuz-1 Ağustos arası çıkan yangınların bilançosu olarak; 125 yangın çıkmıştı, 117 yangın ya tamamen söndürüldü ya kontrol altına alındı. Şu anda devam eden 8 yangımız var. Devam eden yangınlarımız Antalya'yı biliyorsunuz, Manavgat ve Gündoğmuş yangınlarımız devam ediyor. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Milas, Kavaklıdere ve Seydikemer yangınları devam ediyor. Yeni gelen bilgiye göre Seydikemer yangını soğutma çalışmaları başladı. Gün içinde Menteşe'de çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor. Tunceli Hozatlı'da bir yangın şu anda devam ediyor. Bugün itibarıyla Mersin Silifke, Antalya Gazipaşa, Antalya Kemer ve Muğla Bodrum yangınlarını kontrol altına aldık."

Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydetti.

KEMER'DE 3 NOKTADA ORMAN YANGINI ÇIKTI

Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Arslanbucak Mahallesi'nde 3 farklı noktada saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını gören çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken, durumu itfaiye ve orman işletme müdürlüğü ekiplerine de bildirdi. İhbar sonrası bölgeye gelen ekipler alevlere müdahale etti. Yangın söndürme çalışmalarına çevredeki vatandaşlar pet şişe, kova ve hortumlarla su taşıyarak, destek verdi. Yaklaşık 500 vatandaş söndürme çalışmalarına katkı sağlarken, Kemer Kaymakamı Yücel Gemici, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu ve İlçe Emniyet Müdürü Deniz Yılmaz da bölgeye gelerek, hem çalışmaları koordine etti hem de çalışmalara katıldı.

İMECE USULÜ SÖNDÜRME

Yangın söndürme çalışmalarında özellikle kadınlar su taşıyanları yönlendirerek, imece usulü alevlerin kontrol altına alınmasına katkı sağladılar, bölgedeki bahçeleri sulamak için kullanılan arıklardan şişeler ve kovalarla su taşıdılar. Dumandan etkilenen bazı vatandaşlara ise bölgeye gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Yangın ekipler ve vatandaşların yoğun çabası sonrası kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

DUMAN GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

Bu arada Manavgat'ta yangının Beydiğin Mahallesi'ne doğru yaklaşması, vatandaşları tedirgin etti. Bölge halkı mahallede bulunan caminin önüne gelerek kendilerine doğru ilerleyen dumanı izledi. Beydiğin Camii imamı, minare hoparlöründen, ağaç kesme motoru olan herkesi meydana davet etti. Vatandaşlar yangını önleme amaçlı bazı ağaçları kesti. Mahalleli bir genç ise dron kullanarak, yangının köye yaklaşmasını kaydetti. Bazıları ise yol kenarına araçlarını park ederek yangını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Bölgede rüzgar nedeniyle hızla yerleşim yerlerine doğru ilerleyen alevler yangın söndürme helikopterleri tarafından söndürülmeye çalışılıyor.

NAZLIAKA ANTALYA'DA

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Antalya'da orman yangınlarına ilişkin basın toplantısı düzenledi. Yangında yaşamını yitirenlere rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Nazlıaka, "Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları olarak, yangında büyük zarar gören yurttaşlarımızın hep yanında olacağımızı, onlara gereken her türlü yardımın ulaştırılması konusunda elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı buradan duyurmak istiyoruz" dedi.

BAKANLAR ALANYA'DA

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alanya ilçesinde yangından etkilenen Bayır ve Güzelbağ mahallelerini ziyaret etti. Bakan Soylu ve Bakan Çavuşoğlu, bölgedeki vatandaşlarla görüşerek, son durumla ilgili bilgiler aldı.

GÜNDOĞMUŞ'TA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Gündoğmuş ilçesinde orman yangını etkisini sürdürürken, Belediye Başkanı Mehmet Özeren, bölgedeki mahalle ve yerleşke içlerinin yangından etkilenmediğini açıkladı. Yangın nedeniyle Ortagonuş Mahallesi'nin ciddi zarar gördüğünü ve az sayıda evin kullanılamaz hale geldiğini aktaran Başkan Özeren, Ümütlü Mahallesi'nin ise tedbir amaçlı boşaltıldığını ve en riskli bölgenin de burası olduğunu kaydetti. Narağacı Mahallesi'nde de tek noktada sıkıntının devam ettiğini belirten Başkan Özeren, Dernek Dağı'nda yangının büyüdüğünü, bu yangın ilçe merkezini, Çayırözü'nü ve Ümütlü'yü tehdit ettiğini, Balkaya'da sıkıntının ciddi oranda hafiflediğini, Morboğaz tarafında ise tehlikenin devam ettiği bilgisini paylaştı.

MANAVGAT'TA ALEVLER 20 METREYE KADAR YÜKSELDİ

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 gündür devam eden orman yangınlarını söndürmek için itfaiye ve orman ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Çardak Beydiğin Mahallesinde yer alan Çöplük Yolu Göğü mevkiinde çıkan orman yangınında alevler, rüzgarın da etkisiyle 20 metreye kadar yükseldi. Rüzgarın zaman zaman sert esmesiyle yangın yönünü değiştirirken, alanda bulunan mahalle sakinleri, gazeteciler ve ekipler zor anlar yaşadı.

Alevlerin karayolunun olduğu noktaya gelmesi üzerine ekipler, bölgede bulunan vatandaşları uzaklaştırdı. Alanda yangının hızla büyümesi üzerine Çöplük yolu ekipler tarafından yaya ve araç girişine kapatıldı. İtfaiye ve orman ekiplerine, mahalle sakinleri de destek veriyor.

DRONE'LAR HAVALANDI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, orman yangınlarında hasar gören yapıları "drone"lar aracılığıyla 3 boyutlu olarak tespit ediyor.

Bakanlık, Türkiye'nin son günlerde yaşadığı orman yangınlarında hasar tespitini daha hızlı ve anlık olarak yapabilmek amacıyla, yangının etkili olduğu illerde 5 drone ile havadan hasar tespit çalışmalarına başladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında insansız hava araçları, Antalya'nın Manavgat ilçesi Kalemler Mahallesi'nde hasar tespiti için havalandı. Mahallede 10 kilometrekarelik alanda yapılan taramada, 93 binanın 31'inin ağır hasarlı, 26'sının yıkık-acil yıkılacak ve 23'ünün ise az hasarlı olduğu tespit edildi.

Yine yangının kontrol altına alındığı tüm mahalle ve bölgelerde havadan tarama çalışmaları aralıksız sürüyor.Uygulamayla Bakanlık, yangından hasar gören yapıları hızlı şekilde tespit etmeyi ve en kısa sürede yerleşim planlarını hazırlayarak dönüşüm çalışmalarına başlamayı amaçlıyor.

Havadan hasar tespiti çalışmalarının yanı sıra karadan da çalışmalara hız kesmeden devam ediliyor.

Türkiye'de ilk kez bir yangından sonra yerleşim yerlerinin hasar tespitinin "drone"ların aldığı görüntülerle 3 boyutlu olarak yapıldığı bildirildi.

"Drone"lar, sadece yangın bölgelerinde değil, deprem, sel gibi her türlü afetlerde kullanılarak, hasar tespiti kolayca yapılacak.

ÖLEN İŞÇİLER İÇİN TÖREN

Manavgat'taki orman yangınında yaşamını yitiren orman işçileri Yaşar Cinbaş ile Erdal Tokla'nın cenazeleri, morgdan alınmasının ardından polis eskortu eşliğinde Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne getirildi.

Cenazeleri, burada toplanan orman işçileri ve bölge müdürlüğü çalışanları karşıladı. Kısa süren törende duygusal anlar yaşandı. Kılınan cenaze namazları ve duaların ardından orman işçilerinin cenazeleri, İzmir ve Manisa'ya uğurlandı.

Yaşar Cinbaş'ın cenazesi Manisa Kırkağaç'taki evinde helallik alındıktan sonra toprağa verilmek üzeri memleketi Afyonkarahisar'a gönderilecek. Erdal Tokla ise İzmir Bergama'da düzenlenecek törenin ardından burada toprağa verilecek.

BODRUM YANGINI KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün başlayan orman yangının bugün kontrol altına alıundığını açıkladı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

MİLAS'TAN BODRUM'A SIÇRADI

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nden başlayıp Bodrum’a sıçrayan orman yangını, geniş bir alanda devam ediyor. Dünden beri devam eden yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Dün Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Orman ve itfaiyenin çok sayıda aracı ile müdahale edilen yangında havadan helikopterlerle söndürme çalışması yapılıyor.

Yangına çevre illerde de orman ve itfaiye ekipleri desteğe geldi. Mahalle sakinleri ile bölgeye gelen gönüllüler, söndürme çalışmalarında görev alıyor. Bodrum’un Gökpınar, Mazı ve Armutçuk mahallelerinde etkili olan yangın yerleşim yerlerini tehdit edince mahallerin tahliyesine karar verildi.

Mahalle sakinleri ve turistlerden oluşan toplam 1089 kişi, deniz ve kara yoluyla tahliye edilerek Bodrum Yarımadası’ndaki otellere yerleştirildi. Evlerini terk etmeyen vatandaşlar, alevlerin evlerine yaklaşması üzerine kovalarla yangını söndürmeye çalışıyor.

TEKNE VE BOTLAR SEFERBER OLDU

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi’nde yangının etkisini arttırması ile önce yaşlılar ve çocuklar olmak üzere mahalle sakinleri, lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleri ile güvenli bölgelere tahliye edilmeye başlandı.

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum Mazı Mahallesi’ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın Mazı Mahallesi’nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle, İnceyalı mevkiinden vatandaşların tahliyesine devam ediliyor. Buradan teknelerle alınan vatandaşların güvenli bölgelere götürüldüğü öğrenildi.

BODRUM'DA ALEVLER EVLERE SIÇRADI

Muğla’nın Bodrum ilçesi Mazı Mahallesi sakinleri güvenli bölgelere tahliye edilirken, alevler evlere sıçradı. Mahalleliler çaresizce evlere sıçrayan yangını söndürmek için uğraş veriyor.

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde dün başlayan yangın etkisini arttırarak, Bodrum'un Mazı Mahallesi’ne sıçradı. Gece boyunca etkisini sürdüren yangın, Mazı Mahallesi’nde yerleşim yerlerini tehdit etti. Yangının iyice şiddetlenmesi ve etrafı saran dumanlar nedeniyle mahalle sakinlerinin deniz yoluyla tahliyesine başlandı. Tam bir seferberlik ilan edilen bölgede lüks yatların botları, günübirlik gezi ve balıkçı tekneleriyle İnce Yalı mevkiinden vatandaşların güvenli bölgelere tahliyesine devam ediliyor. Mazı Mahallesi ormanlık alanında etkili olan yangın ise, rüzgarın yön değiştirmesi ile bölgedeki evlere sıçradı. Yanan bazı evleri mahalle sakinleri kendi çabalarıyla söndürmeye çalışıyor.

Mazı Mahallesi’ni tehdit eden yangın bölgesine gelen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ile Başkan Yardımcıları Hüseyin Tutkun ve Tayfun Yılmaz da yangın çalışmaları yerinde inceliyorlar. AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen de yangın söndürme çalışmalarına katılırken, aynı zamanda tahliyelerin gerçekleşmesine de yardımcı oluyor.

ÇÖKERTME'YE DE SIÇRADI

Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi’nde başlayan yangın, Aşağı Mazı köyünün ardından Çökertme Mahallesi'ne sıçradı. Şiddetini artıran alevler nedeniyle Çökertme koyu boşaltıldı. Rüzgarın yön değiştirmesiyle alevler Çökertme Mahallesi'ni kapladı. Yetkililer tarafından orman yollarındaki tehlike nedeniyle köye girişler yasaklandı. Görev yapan zabıta ekipleri, yolu trafiğine kapattı.

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangınla alakalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Çökertme’de durum çok ciddi. Rüzgarın artmasıyla alevler hızlandı. İşletmelere çok az bir mesafe var. Buradaki vatandaşları tahliye etmeye çalışıyoruz. Aracı olmayan vatandaşlarımızı buradan uzaklaştırmamız için yardımlarımızı yapıyoruz. Gerçekten burası çok ciddi" dedi.

YOĞUN MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan, Çökertme Mahallesi'nde İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 12 itfaiye aracı, Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 20 arazöz, 10 iş makinesi, 10 hizmet aracı, 8 su tankeri, 88 itfaiye personeli, 106 orman personeli ile müdahale edilen yangına, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 4 itfaiye aracı ve 13 personel, Burdur Belediyesi’nden 2 su tankeri ve 4 personel, Manisa Belediyesi’nden 1 su tankeri ve 2 personel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden 50 personel ve 5 itfaiye aracı ile destek veriliyor. İlçe belediyelerinden de 10’a yakın iş makinesi ve su tankeri söndürme çalışmalarında yer alıyor.

'NE YAPACAĞIMIZI ŞAŞIRDIK'

Sosyal paylaşım sitesinde Mazı- Çökertme yolunda video paylaşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Artık ne yapacağımızı şaşırdık, bölge cayır cayır yanıyor, bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak. Ağaçları, ormanları koruyamıyoruz" dedi. Öte yandan, Başkan Aras alevler nedeniyle bölgenin tehlikeli olduğunu ifade ederek, "Bir an önce gidelim, çıkalım buradan" dedi.Ayrıca trafiğe kapanan yol ise çalışmaların ardından yaklaşık 6 saat sonra tekrar ulaşıma açıldı.

MARMARİS VE KÖYCEĞİZ'DEKİ YANGINLARA HAVADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Marmaris ile Köyceğiz ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 4 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oldu.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü. Sabahın ilk ışıklarıyla 2 ilçede de hava araçları çalışmalara yeniden başladı. Bölgeye sevk edilen 12 helikopter ve 3 uçak, yangınlara havadan müdahale ediyor.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 100 kişilik grup da Marmaris'te söndürme çalışmasına destek veriyor. Büyükşehirler, çevre illerden gelen itfaiye, arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlar da yangın söndürme çalışmalarına katılıyor.

Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangının da kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

MARMARİS'TE ALEVLER EVLERİ TEHDİT EDİYOR

Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını rüzgarın etkisi ile tekrar parladı. Alevler Hisarönü Mahallesi’ne doğru ilerleyerek bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.

Marmaris’te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi’nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı.

Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi’ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken, evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.

MSB: TAHLİYE İÇİN 2 GEMİ GÖNDERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı da, "Marmaris´te devam eden orman yangını dolayısıyla Turunç Mahallesinde yaşayan vatandaşlarımızın denizden tahliye edilmesine destek olmak üzere Aksaz Deniz Üs Komutanlığımızdaki iki çıkarma gemimiz bölgeye sevk edildi. Gemilerimiz ihtiyaç halinde tahliyeye destek sağlayacak" açıklamasında bulundu.

ALEVLER YOLA KADAR İNDİ

Öte yandan Marmaris'te Selimiye yolunda kapanan yol nedeniyle havalimanına giden çok kişinin yolda kaldığı da öğrenildi. Bölgedeki durumu aktaran bir vatandaş da, "Yangın yola kadar inmiş. Herkes koşturuyor. Köylüler ineklerini koyunlarını kaçırmaya çalışıyor." sözleri de felaketi tekrar gözler önüne serdi.

MERSİN'DEKİ YANGINLAR KONTROL ALTINDA

Mersin'de Aydıncık, Bozyazı ve Silifke ilçelerinde son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alındı.

Aydıncık ilçesine bağlı Pembecik Mahallesi'nde 28 Temmuz günü öğle saatlerinde çıkan orman yangını, poyrazın da etkisiyle hızla yayıldı. Alevler, ilçe merkezine ve Duruhan Mahallesi'ne de sıçradı. Yerleşim yerleri tahliye edildi. Bu yangınlar, yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan müdahaleleriyle dün kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesine bağlı Gözce Mahallesi'nde de 28 Temmuz'da çıkan orman yangını da 29 Temmuz'da kontrol altına alındı. Silifke ilçesine bağlı İmamuşağı Mahallesi'nde ise 29 Temmuz'da orman yangını çıktı. Geniş araziye yayılan yangın, Akdere ve Yeşilovacık mahallelerine de sıçradı. Bölgedeki kamp yerleri ve 2 otel boşaltıldı. Alevler, bazı evlere de zarar verdi. Çok sayıda hayvan öldü. Yangın söndürme ekiplerinin yoğun mücadelesine vatandaşlar da destek verdi. 30 Temmuz günü Silifke, Aydıncık ve Gülnar ilçelerinin sınırında yer alan Dedeler Mahallesi'nde de yangın çıktı. Bölgedeki yangınların tamamı bugün sabah kontrol altına alındı. Böylece 3 ilçede son 4 günde çıkan 8 orman yangınının tamamı kontrol altına alınmış oldu.

Bu arada, yanan bölgede itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Binlerce dönüm ormanlık alan kül olurken, kesin hasar tespitinin söndürme işlemlerinin tamamen bittikten sonra yapılacağı öğrenildi.

GAZİPAŞA'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 2 gündür devam eden orman yangını kontrol altına alındı.

İlçe merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Küçüklü ve İnceğiz mahallerinde 30 Temmuz gecesi 3 farklı noktada çıkan yangına, helikopter, arazöz ve itfaiye araçlarıyla yoğun şekilde müdahale edildi.

Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın kontrol altına alındı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazipaş

a yangınının kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

UYDULARDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2, Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Muğla'nın Marmaris ve Antalya'nın Manavgat ilçelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Söndürme çalışmaları aralıksız devam ederken Türkiye'nin yüksek çözünürlüklü yerli keşif uydusu Göktürk-1 ve Göktürk-2 Manavgat ve Marmaris'teki orman yangınlarını görüntüledi.

Milli Savunma Bakanlığının paylaştığı uydu fotoğraflarında yangının boyutu da gözler önüne serildi.

Söz konusu uydu görüntülerinin yangınla mücadele eden bakanlıklar ile ilgili kurumlara da gönderildiği öğrenildi.