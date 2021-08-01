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Marmaris'te orman yangınlarıyla ilgili son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Buradaki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arasöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 539 personelle müdahale ediyoruz. 107 tane orman yangını çıktı, bunun 98'i kontrol altında, 9'u devam ediyor. Yarın saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

Pakdemirli'ni açıklamasından öne çıkan başlıklar şöyle:

"TEŞKİLATIMIZ HER YIL 3 BİN YANGINA MÜDAHALE EDİYOR"

Aktif sahada tüm teknolojiyi kullanan kurumuz. İHA'lardan gelen bilgilerle yangınları yorumladık. Gerekli kararları alıp, talimatları ilgili arkadaşlarımıza gönderdik. Bizim tabii ki bugünlerde yangınla ilgili yoğun gündemle karşınızdayız. Ortalama 2500-3000 yangın olur her sene. Bunlardan 5 ila 10 tanesi büyük olur. Bunlar medyaya haber olur. Orman teşkilatımız 3 bine yakın yangınla mücadele eder. Bu sene maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını bulunduğumuz noktalardan, teknolojinin yardımıyla sahada koordine etmeye gayret gösteriyoruz. Çok sayıda yangının, akut bir durumun olması sebebi bu. Orman teşkilatında eksik bir şey var mıdır, alet ekipmanı var mıdır diye vatandaşlarımızın aklına gelebilir. Dünyada en çok personeli barındıran orman teşkilatlarından bir tanesidir. Merak edenler uluslararası kaynaklara bakabilirler.

"EN BÜYÜK HAVA GÜCÜ FİLOSUNA SAHİP BİR TEŞKİLATIZ"

Yangınlarla ilgili 107 tane orman yangını çıktı. 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesi devam ediyor. 10 ila 15 arası büyük yangınla mücadele ettik. Ekiplerimiz yorgun ama motive bir şekilde çalışmaya devam ediyorlar. Bu yangını söndürene kadar. Antalya, Manavgat, Gündoğmuş, Gazipaşa'da yangın sürüyor. Ciddi durum devam ediyor. Mersin Aydıncık yangının kontrol altına aldık. Silifke'de bir yangın var. İyiye doğru gidiyor. Adana'daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana'daki her üç yangın da çok tehlikeli yangınlardır. Muğla'da Marmaris, Köyceğiz, Bodrum, Milas olmak üzere 4 yangın var. Gerekiyorsa hava takviyesi ile inşallah bu yangınların hepsinde netice alma gayreti içerisinde olacağız. 40 derece sıcaklık, 50 kilometre ve üzerinde esen rüzgarlar, düşük nemle yangının söndürülmesi zor olduğu şartlarla karşılaşacağız. Yarın nem burada yüzde 10'lara düşüyor. Bunun anlamı çok daha dikkatli olmamız lazım. Başta burası ve tüm yardımlar olmak üzere bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız. İhtiyaca göre yurt içi ve yurt dışından gelen araçları yangın bölgelerine yolluyoruz. Ülkeler arasında araç alışverişi son derece doğaldır. Biz Yunanistan'a da her zaman teklif ediyoruz araçlarımızı kullanmaları için. Türkiye Cumhuriyeti'nin en güçlü hava gücü filosuna sahibiz.

"İLK YAĞMURLARLA GİDEN BİR FİDANA BİN FİDAN DİKECEĞİZ"

Bunu bilmeyenler geçmişe bakabilirler. Akdeniz coğrafyasının en güçlü filolarından bir tanesidir. Kara gücümüz dünyada eşine benzerine sahip olmayan teşkilatlardan bir tanesidir. Elbette ormanların yeşilini arttırmak ve korumak içindir. Maalesef bu elim olay üzerinden siyaset yapılması başta teşkilatımı üzüyor. Siyaseti iyi bilen bir insanım. Siyasetin tiyatro olduğunu iyi bilirim. Allah'a çok şükür kimse moralimizi bozamaz. Sivil ve orman teşkilatından şehitlerimizin olduğu dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya kimsenin hakkı yok diye düşünüyorum. Bugün Marmaris'te 14-15 arkadaşımız yukarıdan alev topu atlamasın diye büyük tehlike atlattılar. 3-4 gün içerisinde 98 yangını kontrol altına almak her babayiğidin işi değil. Dünyada birçok ülkede çok büyük yangınlar çıkıyor. Hatta 6 ay sürenler dahi var. Buradan istismarcılara seslenmek istiyorum. Sosyal medya, siyasi istismarcılara sesleniyorum; Türkiye orman yangınlarında hakikaten dünyanın en iyilerinden biri. Ne söylerseniz söyleyin bizi bu mücadelemizden alıkoyamayacaksınız. İlk yağmurlarda bir giden fidanımıza karşı bin fidan dikeceğiz.

"BİZİM TÜRK HAVA KURUMU'YLA İLGİLİ PROBLEMİMİZ OLMAZ"

Milletimize çok çok teşekkür ediyorum. İnşallah teşkilat olarak en kısa zamanda neticeyi alıyor olacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Eskiye rağbet olsa bit pazarına nur yağardı. Biz ciddi bir iş yapıyoruz. Çocuk oyuncağı değil, alev toplarıyla uğraşıyoruz. Bize her ekipmanın en iyisi gerekir. Miadını, ekonomik devrini doldurmuş ekipmanla, teşkilatımız bir karar aldı. THK ile asla problemimiz olmaz. Bize iftira atanlar şu iddiaya cevap versinler. Bugün semalarda gördüğümüz Rus uçaklarının tedarikçisi THK. THK'nın iki tane önemli müşterisi vardır. Biri Orman Bakanlığı diğeri Sağlık Bakanlığı'dır. Biz yeni teknolojileri kullanmak kaydıyla seçimleri teşkilatımız yaptı. Ben de teşkilatımızın arkasında durdum. İşimiz zor bir iş. Dünyanın en iyileriyle çalışıyoruz. İHA'larla çalışıyoruz. Ama eskimiş, miadı dolmuş herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Bir ağaca para biçemeyiz. Bir ağacın değeri olmaz.

"UÇAK FİLOMOZU ÇEŞİTLİ ÜLKELERDEN GELENLERLE 15'E ÇIKARDIK"

Bizim THK uçakları yerine çok daha iyi uçakları koyduk. Uçak filomuzu çeşitli ülkelerden takviyelerle 15'lere çıkardık. Bizim yangınları söndürmekle alakalı 'şuyumuz, buyumuz eksik' diyemez. Bu dönem akut dönemlerdir. Teşkilatlar kendilerini yapılandırır. Bu sene 27 helikopter sayımızı, para gözetmeden 39'a çıkardık. Uçaklarımız da geldi. Son derece teknik ve modern. İHA ve uydularla bağlantılı uçaklarımız. Bunların hiçbiri eski uçaklarda yok. Orman memurları THK uçaklarına 'biz bu uçaklara binmeyiz, isterseniz bizi işten atın' dediler. Bundan sonra THK ile sorulara cevap vermeyi düşünmüyorum. Türkiye bundan sonra eski Türkiye değildir, yeni Türkiye'dir. Ne gerekiyorsa alet, ekipman, insan kaynağını kullanmıştır. Hiçbir şekilde ne eksik müdahalemiz ne de eksik teçhizatımız vardır. Teşekkür ederim.