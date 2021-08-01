Sağanak ve yüksek sıcaklık uyarısı!

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin doğu kesimleri parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Artvin çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının; batı ve güney bölgelerde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde diğer yerlerde mevsim normallerinin civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 30°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık