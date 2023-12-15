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TÜİK, Kasım 2023 için Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı.

Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 azalarak 93 bin 514 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 pay ile Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 52 konut ile Hakkari, 57 konut ile Ardahan ve 73 konut ile Gümüşhane oldu.

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OCAK-KASIM DÖNEMİNDE 2014'TEN BERİ EN DÜŞÜK SATIŞ

Konut satışları Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre %14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde yapılan toplam satış, 2014'ten beri en düşük rakam olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Kasım arası toplam satış Yıl Konut satış sayısı 2013 1.041.406 2014 1.030.715 2015 1.146.721 2016 1.198.740 2017 1.276.342 2018 1.238.553 2019 1.146.655 2020 1.393.335 2021 1.265.353 2022 1.277.659 2023 1.087.349

KREDİLİ SATIŞ ADET OLARAK 10 YILIN EN DÜŞÜĞÜ

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,5 azalış göstererek 5 bin 245 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 5,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 azalışla 171 bin 706 oldu. Kasım ayındaki ipotekli satışların, bin 390'ı; Ocak-Kasım dönemindeki ipotekli satışların ise 51 bin 624'ü ilk el satış olarak gerçekleşti.

Kredili satış 5 bin 245 ile 10 yılın en düşüş satış adedi oldu.

YABANCIYA SATIŞ YÜZDE 2.5 PAY ALABİLDİ

Yabancıya satış, yüzde 2.5 ile Ağustos 2020'den bu yana toplam satıştan en düşük payı aldı.

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %61,5 azalarak 2 bin 342 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı %2,5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 790 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 316 konut satışı ile Mersin izledi. Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %46,1 azalarak 32 bin 941 oldu.

Kasım ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 637 konut satın aldı. Rusya Federasyonu vatandaşlarını sırasıyla 234 konut ile İran, 128 konut ile Ukrayna ve 117 konut ile Kazakistan vatandaşları izledi.