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        Haberler Dünya Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı

        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanür bulgusuna rastlandı

        NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:59 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:59
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        Satürn'ün uydusunda yaşam için gerekli bulgulara rastlandı
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        Amerika Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Satürn'ün uydularından Enceladus'ta yaşam için gerekli bileşenlerden hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladı.

        The Hill gazetesinin haberine göre, NASA'nın Satürn keşif aracı Cassini, gezegene ve uydusuna ilişkin yeni bilgiler elde etti.

        NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı'ndan araştırmacılar, Satürn'ün uydularından Enceladus'ta hidrojen siyanürün varlığına dair güçlü bulgulara rastladıklarını belirtti.

        Araştırmacılardan Jonah Peter bulgulara ilişkin, "Enceladus yaşam için temel gereklilikleri karşılıyor gibi görünüyor." dedi.

        Peter, "Çalışmamız, Enceladus'un yaşamın yapı taşlarını oluşturmak ve yaşamı sürdürmek için gerekli moleküllerden bazılarına ev sahipliği yaptığına dair kanıt sağlıyor" ifadesini kullandı.

        Söz konusu araştırmanın sonuçları, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Satürn
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