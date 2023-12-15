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        Haberler Spor Diğer Güreş Türkiye Güreş Federasyonu, Erdoğan Karaali'yi görevden aldı - Diğer Haberleri

        Türkiye Güreş Federasyonu, Erdoğan Karaali'yi görevden aldı

        Türkiye Güreş Federasyonu, hakeme saldıran antrenör Erdoğan Karaali'yi görevden aldı! 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı iki ay ceza almıştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:27 Güncelleme: 15.12.2023 - 14:28
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        Hakeme saldıran antrenör görevden alındı
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        Türkiye Güreş Federasyonu, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda hakeme saldırmasından dolayı Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu tarafından 2 ay ceza alan Grekoromen Güreş Milli Takım Antrenörü Erdoğan Karaali'yi görevden aldı.

        Alınan bilgiye göre, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen şampiyonada 97 kilo finalinden sonra hakeme saldırdığı gerekçesiyle Dünya Güreş Birliği Disiplin Kurulu, Karaali'ye 2 ay men, Türkiye Güreş Federasyonuna ise 500 İsviçre Frangı para cezası verdi.

        Bu gelişme üzerine federasyon, "sporda şiddet ve doping konularında sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda benzer sorunların tekrar etmemesi adına Erdoğan Karaali'nin görevine son verdi.

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