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        Haberler Gündem 3. Sayfa Dilan ve Engin Polat olayı son dakika: Soruşturmaya yeni isimler eklendi! - Güncel haberler

        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!

        Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında yürütülen soruşturmaya, Veysel Şahin ile Derkan Başer de eklendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 14:55 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:19
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        Dilan ve Engin Polat soruşturmasında sıcak gelişme!
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        İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen ve Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 16 şüphelinin tutuklandığı soruşturma sürüyor.

        MASAK RAPORU DOSYAYA GİRDİ

        AA'da yer alan habere göre Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) hazırlanan rapor dosyaya ulaştı.

        SAVCILIK 2 İSMİ DAHA DAHİL ETTİ

        Söz konusu rapordaki bilgileri dikkate alan savcılık, Veysel Şahin ve Derkan Başer'in de "şüpheli" sıfatıyla dosyaya dahil edilmesine karar verdi.

        24 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

        İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyon ile devamındaki operasyonlarda Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı.

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        200 MİLYON TL PARA GİRİŞİ BELİRLENMİŞTİ

        Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili MASAK ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

        PARA SON AŞAMADA KENDİ FİRMASINDA TOPLANMIŞTI

        Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.

        ŞÜPHELİLERDEN 16'SI TUTUKLANMIŞTI

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        Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

        Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmıştı.

        27 ŞİRKETE KAYYUM ATANMIŞTI

        Hakimlik, 27 şirkete kayyum atanmasına hükmetmişti. Soruşturma kapsamında Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, sosyal medya fenomenleri Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Ela Göz, Kadir Yiğit, Mervenur Korkut, Muhammet Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut, Habip Özsefil, Huri Özsefil ve Özge Duman'a yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

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        #Dilan Polat
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