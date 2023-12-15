İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal´ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

"ELİF´İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

DHA'da yer alan habere göre karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif´in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.