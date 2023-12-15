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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da cansız bedeni uçurumda bulunan Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!

        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!

        İstanbul Sultangazi'nde, cansız bedeni Cebeci Taş Ocakları mevkiinde, uçurumda bulunan 15 yaşındaki Elif Çakal'ın ölüme neden oldukları iddiasıyla olay tarihinde 2'si 18 yaşından küçük, 4 sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük 2 sanığa, cezalarında indirim uygulayarak 2 ayrı suçtan toplamda 13´er yıl 4´er ay hapis cezası verdi. Heyet diğer 2 sanığa ise 'Hürriyeti tahdit' suçundan 5´er yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme tüm sanıklar yönünden adli kontrol kararlarının devamına hükmederken tutuklama kararı vermedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:21 Güncelleme: 15.12.2023 - 15:41
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        Daha 15 yaşındaydı... Elif Çakal cinayetinde cezalar açıklandı!
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        İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz 18 yaşından küçük sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Elif Çakal´ın ailesi ise duruşmaya katılmadı.

        "ELİF´İN ÖLÜMÜNDEN DOLAYI ÇOK ÜZGÜNÜM"

        DHA'da yer alan habere göre karar duruşmasında savunma yapan 18 yaşından küçük T.Y., "Elif´in ölümünden dolayı çok üzgünüm, beraatimi talep ediyorum" dedi. Diğer sanıklar da beraatlerini istedi.

        18 YAŞINDAN KÜÇÜK 2 SANIĞA 13´ER YIL 4´ER AY HAPİS CEZASI

        Mahkeme heyeti, 18 yaşından küçük sanıklar T.Y. ve S.T.´ye "İhmali suretle adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanıklar hakkında, 18 yaşından küçük olmaları dolayısıyla cezalarında indirim uygulanarak 10´ar yıl hapis cezası verildi.

        Mahkeme heyeti, T.Y. ve S.T.´nin Elif Çakal´a yönelik "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 13´er yıl 4´er yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verdi.

        DİĞER 2 SANIĞA 5´ER YIL HAPİS CEZASI

        Heyet, sanıklar Ufuk Böke ve Gürkan Kalmaz´ın, "Hürriyeti tahdit" suçundan cezalarında indirim uygulayarak 5´er yıl hapis cezasına hükmetti.

        TUTUKLAMA KARARI VERİLMEDİ

        Mahkeme heyeti, tüm sanıkların "Sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verdi. Mahkeme, adli kontrol hükümlerinin devamına karar vererek sanıklar hakkında tutuklama kararı vermedi.

        15 yaşındaki Elif'in ölümüyle ilgili sıcak gelişme! "Çocuğuma cehennemi yaşattılar!"
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