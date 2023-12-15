Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı

"CAĞ KEBABI, HAK ETTİĞİ YERDE"

Cağ kebabı işletmecisi Muammer Tanhaş ise "Erzurum'un rakımı yüksek yaylalarında beslenen koyunların eti ile hazırlanan cağ kebabı çok önemli bir lezzet. Koyunda olan bütün lezzetler, bir cağda toplandığı için çok güzel oluyor. Bir hayvanda olan but, antrikot, pirzola, kaburga hepsi bir cağda toplanıyor. Bu da cağ kebabının lezzetini artıyor. Erzurum'un en önemli lezzetinin dünyada 20'nci olması bizi mutlu etti. Cağ kebabı, hak ettiği yerde" diye konuştu.