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        Haberler Yaşam Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı

        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı

        Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas, kullanıcılarının oylarıyla dünyanın en iyi lezzetlerini sıraladı. Erzurum'un coğrafi işaret ile tescillenen ürünü cağ kebabı, Taste Atlas'ın hazırladığı listeye göre 2023'ün en iyi 20. lezzeti oldu. Kokoreç ise listede Yunanistan lezzeti olarak 'kokoretsi' adı ile yer aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:36 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:36
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        • 1

          Geleneksel tarifler ile otantik restoranların öne çıkarılması için içerik üreten Taste Atlas (Lezzet Atlası), kullanıcılarının oylarından yola çıkarak 2023 yılının en iyi 100 lezzetini açıkladı. Bunlardan biri de Erzurum'un 22 Şubat 2010'da coğrafi işaret ile tescillenen lezzeti, cağ kebabı oldu.

        • 2

          Listede 20'nci sırada yer alan cağ kebabı, Erzurum'un 2 bin 500 rakımlı yaylalarında beslenen koyunların eti ile yapılıyor. Karabiber, pul biber, reyhan ve tuz gibi baharatlar ile harmanlanan kemiksiz et, en az 48 saat buzdolabında bekledikten sonra 'cağ' adı verilen şişlere takılıyor. Daha sonra bu şekilde hazırlanan etler, odun ateşinde pişirilip servis ediliyor.

        • 3

          "54 ÜRÜNÜMÜZ COĞRAFİ İŞARET TESCİLİ ALDI"

          Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, "Cağ kebabının yalnızca Türkiye'de değil; tüm dünyada kabul görmesi, işletmelerimiz için büyük önem taşımakta. Cağ kebabı, coğrafi işaret alan ürünlerimizden biri.

        • 4

          En iyi 100 yemek arasında 20'nci olması, Erzurum'a has bu lezzetin dünya tarafından tanınması için de önemli bir gelişme. ETB olarak başta cağ kebabı olmak üzere şehrimize özel ürünleri hem Türkiye hem de dünyaya tanıtmak için coğrafi işaret almaya büyük önem veriyoruz. Türkiye'de, coğrafi işaretli ürün tescilinde 3'üncü sıradayız.

        • 5

          Şu ana kadar toplamda şehrimiz adına 54 ürünümüz coğrafi işaret tescili aldı. Yıllardır üzerinde durduğumuz çalışmalarımız nihayet meyve vermeye başladı. İnşallah hedefimiz, şehrimizi gastronomi anlamında daha da ileri noktalara getirmektir" dedi.

        • 6

          "CAĞ KEBABI, HAK ETTİĞİ YERDE"

          Cağ kebabı işletmecisi Muammer Tanhaş ise "Erzurum'un rakımı yüksek yaylalarında beslenen koyunların eti ile hazırlanan cağ kebabı çok önemli bir lezzet. Koyunda olan bütün lezzetler, bir cağda toplandığı için çok güzel oluyor. Bir hayvanda olan but, antrikot, pirzola, kaburga hepsi bir cağda toplanıyor. Bu da cağ kebabının lezzetini artıyor. Erzurum'un en önemli lezzetinin dünyada 20'nci olması bizi mutlu etti. Cağ kebabı, hak ettiği yerde" diye konuştu.

        • 7

          Öte yandan Taste Atlas'ın listesinde İskender kebap 37'inci, mantı 38'inci, döner 60'ıncı, Adana kebap 70'inci, mercimek çorbası 72'nci, hünkar beğendi 77'nci, tombik döner 89'uncu oldu. Kokoreç ise listede Yunanistan lezzeti olarak 'kokoretsi' adı ile yer aldı. Kokoretsinin Yunanistan lezzeti olarak görülmesi sosyal medyada tartışma yarattı.

        • 8

          İşte listenin ilk 20 sırasında yer alan lezzetler...

        • 9

          1- Picanha, Brezilya

        • 10

          2- Roti canai, Malezya

        • 11

          3- Phat kaphrao, Tayland

        • 12

          4- Neapolitan pizza, İtalya

        • 13

          5- Guotie, Çin

        • 14

          6- Khao soi, Tayland

        • 15

          7- Sarımsaklı naan ekmeği, Hindistan

        • 16

          8- Tangbao, Çin

        • 17

          9- Şaşlık, Rusya

        • 18

          10- Phanaeng, Tayland

        • 19

          11- Pappardelle al cinghiale, İtalya

        • 20

          12- Amêijoas à Bulhão Pato, Portekiz

        • 21

          13- Pempek, Endonezya

        • 22

          14- Bánh mì thịt, Vietnam

        • 23

          15- Tom kha gai, Tayland

        • 24

          16- Vatapá, Brezilya

        • 25

          17- Dakos, Yunanistan

        • 26

          18- Leche de tigre, Peru

        • 27

          19- Carne asada taco, Meksika

        • 28

          20- Cağ kebabı, Türkiye

          *Haberin görselleri Shutterstock, AP, DHA ve AA tarafından servis edilmiştir.

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