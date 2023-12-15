Kasım ayında en çok ve en az konut satılan şehirler belli oldu
Kasım ayında Türkiye'de konut satışına ilişkin rakamlar belli oldu. En çok ve en az konutun satıldığı şehirler ortaya çıktı.
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TÜİK, Kasım 2023 için Konut Satış İstatistikleri'ni açıkladı. Türkiye'de en çok ve en az konut satılan iller de belli oldu. İşte, konut satışının 'en'leri...
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İSTANBUL
15 bin 187
- 3
ANKARA
8 bin 250
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- 4
İZMİR
5 bin 105
- 5
ANTALYA
5 bin 064
- 6
BURSA
3 bin 449
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- 7
MERSİN
3 bin 035
- 8
GAZİANTEP
2 bin 660
- 9
KONYA
2 bin 374
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- 10
BALIKESİR
2 bin 211
- 11
TEKİRDAĞ
2 bin 102
- 12
Konut satışında İstanbul önde gelirken, Kasım ayında en az konutun satıldığı iller de belirlendi. İşte, o şehirler...
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- 13
ÇANKIRI
155
- 14
BARTIN
143
- 15
ARTVİN
131
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- 16
KARAMAN
122
- 17
IĞDIR
100
- 18
TUNCELİ
91
-
- 19
BAYBURT
74
- 20
GÜMÜŞHANE
73
- 21
ARDAHAN
57
-
- 22
HAKKARİ
52