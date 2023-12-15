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Kocaeli'nde olay, dün öğle saatlerinde Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hamit Kaplan Caddesi´nde meydana geldi. Yerleri süpüren belediye işçisi, otomobilinde hareketsiz duran kişiyi fark edip, 112 Acil Çağrı Merkezi´ni arayarak haber verdi.

OMUZ BÖLGESİNDEN VURULMUŞTU DHA'da yer alan habere göre ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Omuz bölgesinden tabancayla vurulduğu belirlenen Adem Aydoğan (62), sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ancak Adem Aydoğan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ Polis, cinayeti aydınlatmak için güzergahtaki tüm güvenlik kameralarını izledi. Yapılan incelemelerde Adem Aydoğan´ın otomobiline daha önce husumetli olduğu D.Z.´nin (61) bindiği tespit edildi.

ÖLÜP ÖLMEDİĞİNE BAKMIŞ D.Z.´nin Adem Aydoğan´ı tabanca ile vurduğu ve ardından araçtan inip ölüp ölmediğini kontrol ettikten sonra olay yerinden uzaklaştığı ortaya çıktı. D.Z. polis tarafından gözaltına alındı. ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ D.Z.´nin emniyetteki ifadesinde Adem Aydoğan ile husumetli olduklarını, konuşmak için bir araya geldiklerini ve çıkan tartışmada tabancayla vurduğunu söylediği öğrenildi. D.Z., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.