Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubunu Kopenhag'ın ardından üçüncü sırada tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri de belli oldu. İşte temsilcimiz Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi play-off'undaki muhtemel rakipleri
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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek organizasyonu veda etti. Grubunu bir galibiyet, iki beraberlik ve üç mağlubiyet sonucunda topladığı 5 puanla 3. sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek.
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MAÇLAR NE ZAMAN?
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılılar ilk maçı İstanbul'da oynayacak.
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İŞTE MUHTEMEL RAKİPLER
A GRUBU: FREIBURG
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B GRUBU: MARSİLYA
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C GRUBU: SPARTA PRAG
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D GRUBU: SPORTING LIZBON
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E GRUBU: TOULOUSE
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F GRUBU: RENNES
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G GRUBU: ROMA
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H GRUBU: KARABAĞ