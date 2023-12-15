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        Haberler Dünya Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?

        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?

        Rusya'da hapishane yetkilileri Cuma günü mahkemeye, hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Alexei Navalny'nin artık bulunduğu hapishanede olmadığını söyledi ancak nerede olduğunu açıklamadı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 15.12.2023 - 11:15
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        • 1

          Rusya'da aşırılık suçlaması ile 19 yıl hapis cezasına çarptırılan ve Putin'in en büyük rakiplerinden biri olan adlandırılan muhalif lider Alexei Navalny'nin yakınları, siyasetçinin Moskova'nın doğusundaki ceza kolonisinin mahkum listesinde adının yer almadığını ve nereye nakledilmiş olabileceğine dair herhangi bir bilgi verilmediğini belirtmişti.

        • 2

          "NEREDE OLDUĞUNU BİLMİYORUZ"

          Rusya'nın hapishane yetkilileri Cuma günü mahkemeye, hapis cezasına çarptırılan Rus muhalif Alexei Navalny'nin artık bulunduğu hapishanede olmadığını söyledi ancak nerede olduğunu açıklamadı.

        • 3

          Avukat Vyacheslav Gimadi, X sosyal medya platformunda ünlü siyasetçinin 10 gündür nerede olduğunun bilinmediğini aktardı.

        • 4

          Navalny'e yakın olan isimlerden Kira Yarmysh, siyasetçinin 11 Aralık'ta cezasını çektiği hapishaneden ayrıldığını o günden beri de kendisinden haber alınamadığını söyledi.

        • 5

          Navalny'nin yakınları, BM İnsan Hakları Komitesi'nden siyasetçiyi bulmalarına yardım etmesini istedi. Maria Pevchikh Perşembe günü taleplerini BM İnsan Hakları Konseyi'ne duyurdu ve "Alexei'nin başına gelenler aslında zorla kaybetme ve onun temel haklarının apaçık ihlalidir. Cevapların verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

        • 6

          Navalny, Rus cezaevi sistemindeki en yüksek güvenlik seviyesine sahip 'özel güvenlikli' bir ceza kolonisine nakledilecekti. Rusya'daki hapishane transferleri uzun zaman almasıyla, bazen haftalarca sürmesiyle biliniyor.

          Bu süre zarfında mahkumlara erişim sağlanamıyor ve onların nerede olduğuna dair bilgiler sınırlı oluyor hatta bazen hiç gelmiyor.

        • 7

          Kremlin yaptığı açıklamada bu süreçte Navalny'nin tıpkı diğer hapishane mahkumları gibi muamele gördüğünü ve nerede olduğunu bilmediklerini açıklamıştı.

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