Euromonitor listeyi oluşturmak için 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullandı. Bunlar arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor. Dünyanın en iyi 100 şehri listesinin ilk 20'si şu şekilde...