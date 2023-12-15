En iyi 100 şehir açıklandı
Londra merkezli pazar araştırma şirketi Euromonitor dünyanın en iyi 100 kentini duyurdu. Listede Türkiye'den de 3 şehir yer aldı
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Londra merkezli bir pazar araştırma şirketi olan Euromonitor International, 2023'ün 'En İyi 100 Şehir Endeksi'ni açıkladı. Fransa'nın başkenti Paris, üçüncü kez listenin başında yer aldı. Avrupa, ilk 10'da 7 şehir ve ilk 100'de toplam 63 şehir ile endekste öne çıktı.
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Listede Türkiye'den de 3 il yer aldı; İstanbul, Antalya ve Muğla. Endekse göre İstanbul 23'üncü, Antalya 57'nci, Muğla ise 93'üncü sırada bulunuyor. Öte yandan İstanbul, 20.2 milyon uluslararası varışla dünyanın en popüler yabancı destinasyonu olarak tanımlandı.
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Euromonitor listeyi oluşturmak için 6 temel kategoride 55 farklı ölçüt kullandı. Bunlar arasında ekonomik ve ticari performans, turizm performansı, altyapı, politika ve çekicilik, sağlık ve güvenlik ile sürdürülebilirlik yer alıyor. Dünyanın en iyi 100 şehri listesinin ilk 20'si şu şekilde...
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1- Paris, Fransa
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2- Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
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3- Madrid, İspanya
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4- Tokyo, Japonya
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5- Amsterdam, Hollanda
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6- Berlin, Almanya
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7- Roma, İtalya
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8- New York, ABD
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9- Barcelona, İspanya
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10- Londra, Birleşik Krallık
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11- Singapur, Singapur
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12- Münih, Almanya
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13- Milan, İtalya
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14- Seul, Güney Kore
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15- Dublin, Irlanda
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16- Osaka, Japonya
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17- Hong Kong
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18- Viyana, Avusturya
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19- Los Angeles, ABD
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20- Lizbon, Portekiz