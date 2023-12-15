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        Haberler Gündem 3. Sayfa Yeni doğan bebeğini havluya sarıp çöpe attı: Vicdansız annenin cezası belli oldu! - Güncel haberler

        Havluya sarıp çöpe atmıştı! Vicdansız annenin cezası belli oldu

        Kayseri'de, yeni doğan bebeğini havluya sarıp, çöp konteynerine attığı suçlamasıyla tutuklanan Fatma Taş'ın yargılandığı davanın ilk duruşmasında karar çıktı. Mahkeme heyeti, sanık Fatma Taş'ı, "Alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da 'iyi hal' indirimi uyguladı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 15.12.2023 - 16:44
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        Vicdansız annenin cezası belli oldu!
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        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi'nde 4 Temmuz'da saat 07.30 sıralarında, konteynere çöp atmaya gidenler, havluya sarılmış bebekle karşılaştı. Bebeğin öldüğü belirlendi. Polis, yeni doğduğu tespit edilen bebeğin annesini bulmak için çalışma yaptı.

        550 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleyen ekipler, Fatma Taş'ın (35) 15 gün önce bir markete hamile olarak girdiğini, bebeğin konteynerde bulunmasından bir gün sonra yine aynı markete gittiği ancak karnında şişlik olmadığı ve yanında bebek bulunmadığı tespit edildi.

        GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

        Gözaltına alınan Taş, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Fatma Taş ilk ifadesinde bebeğini, çocuklarını okula götürürken tanışıp, sevgili oldukları O.K.'den dünyaya getirdiğini söyledi.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

        Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma tamamlanıp, iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Fatma Taş hakkında, "Alt soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

        "SUÇLAMAYI KABUL ETMİYORUM"

        Taş, iddianamede yer alan ifadesinde, "Kesinlikle bebeğimin sağ doğduğunu düşünmüyorum. Sabah 09.00'dan, akşam 20.00'ye kadar bir umut, bebeğimin nefes almasını bekledim. Hatta emzirebilmek için sütümün gelmesi amacıyla duş aldım. Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Üzerime atılan suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

        İLK DURUŞMADA CEZA ALDI

        Davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Fatma Taş ile avukatı hazır bulundu. Çok pişman olduğunu söyleyen Taş, "Bebeğime zarar verme gibi bir niyetim yoktu. Bebeği istemeseydim, hamilelik süreci başında aldırabilirdim. Aklımdan dahi geçmedi. Kordon bağını bağlamayı bilmiyordum" dedi.

        Mahkeme heyeti, sanık Fatma Taş'ı, 'Alt soydan akrabayı kasten öldürme' suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da 'iyi hal' indirimi uygulayıp, cezasını müebbede indirdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

        Fatma Taş'ın doğurup çöpe attığı bebek, incelemelerin ardından Kimsesizler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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