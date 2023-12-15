UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları sona ererken Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yollarına devam etmesi de kesinleşti. Diğer temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa'ya veda ederken siyah-beyazlıların İsviçre'de aldığı galibiyet yüzleri güldürdü. Yoluna iki takımla devam edecek olan Türkiye'nin ülke puanı sıralamasındaki rakipleri Belçika ve İskoçya'nın durumları da netleşti. İşte UEFA ülke puanında son durum...
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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz olan Galatasaray, A Grubu son maçında Kopenhag'a deplasmanda 1-0 mağlup oldu ve son 16'ya kalma şansını yitirdi. Grubunu Manchester United'ın üzerinde üçüncü sırada tamamlayan temsilcimiz, UEFA Avrupa Ligi'ne katılma hakkı elde etti. Sarı-kırmızılılar bu organizasyona play-off turundan dahil olacak.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki iki temsilcimizden biri olan Fenerbahçe ise son maçında Spartak Trnava'yı 4-0 mağlup ederek grubunu lider tamamladı, adını son 16'ya yazdırmayı başardı.
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UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nda yer alan temsilcimiz Beşiktaş ise son hafta maçında deplasmanda İsviçre ekibi Lugano'yu 2-0 mağlup etti. Tur şansını daha önce kaybeden siyah-beyazlılar, bu sezonki Avrupa macerasını galibiyetle noktaladı.
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2 galibiyet ve 1 yenilgiyle kapattığımız haftanın ardından gözler bir kez daha UEFA ülke puanı sıralamasında çevrildi. Bu sezon topladığı puanlarla ilk 10 içerisinde yer almayı başaran Türkiye, grup maçları sonunda da yerini korudu.
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BUNDAN SONRA NE OLACAK?
Sezona 4 takımla başlayan ve grup maçlarına 3 takımla giren Türkiye, bundan sonraki eleme turlarında Galatasaray ve Fenerbahçe ile temsil edilecek. Galatasaray Avrupa Ligi'nde son 16 için play-off turuna çıkarken, Fenerbahçe ise Avrupa Konferans Ligi'nde direkt son 16 turunda boy gösterecek. Bu sezon 5 takımla Avrupa macerasına başlayan İskoçya'da, grup maçları sonunda sadece Rangers yoluna devam etme hakkı kazandı. Avrupa Ligi'nde ter döken ve grubunu lider tamamlayan Rangers, direkt son 16 turu maçına çıkacak.
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Yoluna tek fireyle devam eden Çekya'da ise Slavia Prag ve Sparta Prag Avrupa Ligi'nde, Viktoria Plzen de Avrupa Konferans Ligi'nde sahne alacak. Slavia Prag ve Viktoria Plzen direkt son 16 turuna giderken, Sparta Prag ise play-off turunda mücadele edecek.
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ÜLKE PUANI NEDEN ÖNEMLİ?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderebilmek için Türkiye, İskoçya ve Çekya arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. UEFA ülke puanı klasmanında bu sezon ilk 10'a girecek ülkeler, 2025-2026'da Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım gönderme hakkı kazanacak.
Müsabakalarda galibiyete 2, beraberliğe 1 puan verilirken, alınan puanlar ülke adına turnuvalara katılan toplam takım sayısına bölünüyor. Buna göre 4'er takımla sezona giren Türkiye ve Çekya'da alınan her galibiyetin değeri 0,5 puanken, 5 takımla turnuvalara katılan İskoçya'da bunun karşılığı 0,4 puan. Bu çerçevede klasmanda Türkiye ile İskoçya arasındaki puan farkı 3 galibiyete, Türkiye ile Çekya arasındaki puan farkı 5 galibiyete denk geliyor.
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(22. SIRA) GÜNEY KIBRIS: 22,100
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(21. SIRA) HIRVATİSTAN: 24.275
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(20. SIRA) POLONYA: 25.375
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(19. SIRA) SIRBİSTAN: 27.775
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(18. SIRA) UKRAYNA: 27.800
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(17. SIRA) YUNANİSTAN: 27.925
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(16. SIRA) İSRAİL: 29.625
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(15. SIRA) NORVEÇ: 29.875
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(14. SIRA) DANİMARKA: 31.450
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(13. SIRA) AVUSTURYA: 31.600
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(12. SIRA) İSVİÇRE: 31.775
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(11. SIRA) ÇEKYA: 34.300
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(10. SIRA) İSKOÇYA: 35.650
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(9. SIRA) TÜRKİYE: 37.100
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(8. SIRA) BELÇİKA: 46.000
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(7. SIRA) PORTEKİZ: 53.129
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(6. SIRA) HOLLANDA: 59.900
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(5. SIRA) FRANSA: 62.164
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(4. SIRA) ALMANYA: 81.052
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(3. SIRA) İTALYA: 83.284
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(2. SIRA) İSPANYA: 85.989
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(1. SIRA) İNGİLTERE: 100.053