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        Haberler Dünya Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin'e karşı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, Putin'e karşı

        Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki birleşik programda halkın ve gazetecilerin sorularını cevapladı. Putin programda yapay zekayla oluşturulan 'Putin'in sorusuna da yanıt verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2023 - 13:47 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:47
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        • 1

          Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesindeki televizyon ve radyolarda ortak yayımlanan "Doğrudan Hat" ve yıllık basın toplantısı şeklindeki birleşik programda halkın ve gazetecilerin sorularını cevapladı.

        • 2

          Başkent Moskova'da yaklaşık 4 saat süren programda Putin, iç ve dış siyasetle ilgili 2 milyon 800 binden fazla sorudan 80'ini yanıtladı.

        • 3

          Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Putin, "Ukrayna'da hedeflerimize ulaştığımızda barış sağlanacak. Hedeflerimiz değişmiyor: Ukrayna'nın Nazilerden arındırılması, askersizleştirilmesi ve tarafsız statü" diye konuştu.

        • 4

          PUTİN, 'PUTİN'İN SORUSUNU YANITLADI

          Program sırasında Rus lider, yapay zeka ile oluşturulan 'kopya Putin'in de sorusunu yanıtladı.

        • 5

          Yapay Zeka ile oluşturulan Putin sorusunda "Merhaba Vladimir Vladimirovich, ben öğrenciyim ve St. Petersburg Devlet Üniversitesi'nde okuyorum. Sormak istiyorum, çok sayıda dublörünüz olduğu iddiaları doğru mu? Ayrıca yapay zekanın hayatımıza getirdiği tehlikeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim" dedi.

           

        • 6

          Putin konuşmasında bu iddiaları reddederek "Yalnızca bir kişi benim gibi görünmeli ve benim sesimle konuşmalı; o de kişi benim" dedi. 

        • 7

          Putin ile Putin'in karşı karşıya geldiği görüntüler ise sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

          * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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