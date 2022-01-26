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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı’nın istifa kararı aldığı öğrenildi. Edinilen bilgilere Aycı, kararını Yönetim Kurulu’nda açıklayacak.

THY’de Aycı’dan boşalacak başkanlık koltuğuna yönetimden bir ismin de getirilebileceği konuşulanlar arasında.

KAZAKİSTAN'DAN KARGO UÇAĞIYLA DÖNMESİ ELEŞTİRİLMİŞTİ

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, ocak ayının başında Kazakistan'da akaryakıt fiyatlarına zam yapılmasının ardından başlayan ve hükümetin devrilmesinin ardından da devam eden protestolar nedeniyle mahsur kalmıştı. Kargo uçağı ile eşi ile birlikte Türkiye'ye geri dönen Aycı'nın ekip arkadaşlarını geride bırakması eleştirilere neden olmuştu.

Aycı, CNN Türk’te katıldığı programda Kazakistan’daki olayların orada bulunduğu sırada patlak verdiğini anımsatarak kargo uçağına ekibinden ayrı binmesi ile ilgili eleştirilere “Biz oradayken de güvenliğe azami oranda riayet ettiler. Hem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hem Sadi Şener'in girişimleriyle izin aldılar. Dediler ki, 'Ekibinizi daha sonra göndereceğiz. Sizi şimdi gönderelim. Sizin orada olmanız Haber sayısını artırmaya başladı. Söz veriyoruz ekibiniz de daha sonra gelecek.' Kargo uçağında da 4 koltuk vardı. Bir an önce ben de krize müdahil olmak için ülkeme döndüm” yanıtını vermişti.

"PANDEMİ DÖNEMİNDE KÂR"

Aynı programda Türkiye'nin pandemiyi en iyi yöneten ülkelerden biri olduğunu kaydeden Aycı, şu ifadeleri kullanmıştı: “Bunu THY'nin uçuşlarına bakarak görebilirsiniz. 2020 yılında tüm sektörümüz toplamda 360 milyar dolar zarar yazdı. Pandemi yılının 2. yılında sektörümüz 80-90 milyar dolar zararla kapattı. Turizmin en yoğun olduğu dönemde şirketler kâr yazdılar. İlk 3 çeyreği kıyasladığınızda hepsinde kâr etmeyi başarabilen THY'dir.”

THY YÖNETİM KURULU'NDA HANGİ İSİMLER BULUNUYOR?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu’nda, Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkan Vekili Prof. Dr. Mecit Eş, Genel Müdür Bilal Ekşi, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, Genel Havacılık VIP Uçakları Operasyon Başkanı Mithat Görkem Aksoy, Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Birdal ile bağımsız üyeler Melih Şükrü Ecertaş, Muzaffer Akpınar, Dr. Fatmanur Altun görev alıyor.

İLKER AYCI KİMDİR?

1971 yılında İstanbul’da doğan M. İlker Aycı, Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nden 1994 yılında mezun oldu. 1995 yılında İngiltere’deki Leeds Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi alanında çalışmalar yürüten Aycı, 1997 yılında Marmara Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden yüksek lisans derecesini aldı. Mesleki kariyerine 1994 yılında başlayan Aycı, özel sektördeki görevlerinin ardından dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’ın danışmanlığını yaptı.

2005 yılında sigorta sektörüne geçen ve üst düzey yöneticilik yapan Aycı, 2011 yılında Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanı oldu. Aycı, 2013-2015 yılları arasında, 130 ülkeden 170’ten fazla yatırım ajansının üye olduğu Dünya Yatırım Ajansları Birliği’nin (WAIPA) önce Başkan Yardımcılığı, ardından da Başkanlık görevlerini yürüttü.

TİM Hizmet İhracatçıları Birliği, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Hava Yolları Spor Kulübü gibi organizasyonların yönetim ve denetim mekanizmalarında yer alan Aycı, aynı zamanda Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-A.B.D., Türkiye-Brezilya ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Türk Hava Yolları Temsilciliği ile Türkiye-A.B.D. ve Türkiye-İngiltere İş Konseylerinde Yürütme Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürüyordu.

İngilizce ve Rusça bilen İlker AYCI, 2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevlerini üstlendi.

Döneminde THY’nin yeni havalimanına taşınması ve ihracat yapılan ülkelere seferler başlatılması gibi önemli girişimleri oldu.

Aycı Kasım 2018'de spor spikeri Tuğçe Saatman ile evlendi.