THY, kargoyla uçtu

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Türk Hava Yolları, COVID-19 salgını kaynaklı krizin etkilerine rağmen 2021 yılının üçüncü çeyreğini 722 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 735 milyon dolar net kâr ile tamamladı.

THY'den yapılan açıklamada 2021 yılının üçüncü çeyreğindeki toplam gelirlerin, 3,4 milyar dolar ile 2019 yılının aynı döneminin yaklaşık yüzde 85’i seviyelerini yakaladığı ifade edildi. Toplam gelirin yüzde 28’ini oluşturan kargo gelirleri söz konusu çeyrekte 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 132 artış gösterdi.

Maliyet azaltıcı tedbirler ile toplam gider kaleminin 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 19 düşürülerek net kâr elde edildiği vurgulandı.

Buna göre, FAVKÖK (Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kâr) 2019 yılının aynı dönemine göre yüzde 7 artış göstererek 1 milyar 387 milyon dolar, FAVKÖK marjı da 8,3 puan artarak yüzde 40,7 oldu.

16.5 MİLYON YOLCU TAŞINDI

THY'nin açıkladığı verilere yolcu kapasitesi 2021 yılının üçüncü çeyreğinde 2019 yılının aynı döneminin yüzde 81'ine ulaşırken, iç hatlarda yüzde 82,4, dış hatlarda ise yüzde 69,6 doluluk oranı ile toplam 16,5 milyon yolcu taşındı.

THY filosunda ise eylül sonu itibarıyla 243’ü dar gövde, 105’i geniş gövde ve 24’ü kargo uçağı olmak üzere toplam 372 uçak bulunduğu açıklandı.

2020 yılı boyunca Avrupa’nın en fazla uçan havayolu olan Türk Hava Yolları, kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu.