Ordu'nun Ünye ilçesinde, koronavirüs teşhisi konulan Halis Sarı (87) ve kardeşi Hasan Sarı (82),9 gün arayla hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Çatak Mahallesi'nde yaşayan Halis ve Hasan Sarı kardeşler, hastalanınca Ünye Devlet Hastanesi'ne gitti. Yapılan tetkiklerin ardından iki kardeşin koronavirüs testleri pozitif çıktı.

Hastanede tedaviye alınan Hasan Sarı, 12 Eylül'de hayatını kaybetti. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Halis Sarı da 21 Eylül'de yaşamını yitirdi. Kardeşler, Çatak Mahallesi´ndeki aile kabristanlığına defnedildi.