Ticaret Bakanı Mehmet Muş asgari ücret zammını fırsat bilerek haksız fiyat artışlarına giden fırsatçılara karşı denetimleri yoğunlaştırdıklarını söyledi. Muş twitter'dan yaptığı paylaşımda haklı bir gerekçeye dayanmayan artışların tespiti halinde sorumlulara en ağır idari cezaların uygulanacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni asgari ücreti dün açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Asgari ücret rakamının ekonomik ve sosyal görünümle uyumlu olduğunu, enflasyonun düşüş sürecinde olduğunu belirten Erdoğan ''Beklenmedik bir durumla karşılaşırsak asgari ücrette ara bir düzenleme yapmaktan kaçınmayız'' dedi. Yeni asgari ücrette yıllık ortalama artış yüzde 75 oldu. Dolar bazında asgari ücret dünkü kurla 457 dolara çıktı. Böylece dolar bazında 2018 rakamının üzerine çıkıldı. Ancak OVP'deki 2023 ortalama dolar kurunun 21.5 TL olduğu dikkate alınırsa 8 bin 506 TL'lik rakam yıl içinde 395 dolara gerileyecek. 1 Ocak 2023 itibariyla 6 ay işverene calıştırdığı her bir asgari ücretli için 250 lira doğrudan destek verilecek