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Son dakika haberi EYT kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulması bekleniyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifinin gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor

Giriş: 05.01.2023 - 11:12 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: EYT kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulması bekleniyor! EYT ne zaman yasalaşacak, ne zaman Meclis'e gelecek?
EYT kanun teklifinin haftaya Meclis'e sunulması bekleniyor
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AA

Cumhuriyet'in 100. yılı olan 2023'ün ilk haftalarında Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu çözüme kavuşturulacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı EYT düzenlemesini içeren kanun teklifinin, gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelerin ardından Genel Kurul süreci başlayacak teklifin, ocak ayında yasalaştırılması öngörülüyor.

23 yıllık problemin çözümüne ilişkin teklif, 8 Eylül 1999'dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

YAŞ SINIRI YOK

2 milyon 250 bin kişinin yararlanacağı EYT konusunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak.

EYT'lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu'ndan (KGF) destek verilecek.

EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

BAŞVURU E-DEVLETTEN

EYT ile ilgili henüz yasalaşma süreci gerçekleşmediği için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak.

Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK'ye yapılacak.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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