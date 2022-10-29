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Togg Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, batarya fabrikası kurulacağını duyurdu.

Erdoğan, "Togg dünyanın önde gelen şirketlerinden biriyle anlaştı. Togg tesisinin yanındaki 609 bin metrekarelik alanda inşa edilecek batarya fabrikasının temelini yakında atıyoruz. Savunma bakanımız buna hazır olursa işi bir an önce bitiririz" ifadelerini kullandı.