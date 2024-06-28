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        Haberler Ekonomi Enerji Son dakika: Elektriğe yüzde 38 zam - Enerji Haberleri

        Elektriğe yüzde 38 zam

        EPDK'dan yapılan açıklamada "Elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için yüzde 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için yüzde 30 oranında artış yapılmıştır" denildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 13:14 Güncelleme: 28.06.2024 - 13:41
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        EPDK'dan yapılan açıklamada "Enerji üretim maliyetlerinde yaşanan artış nedeniyle nihai elektrik perakende satış fiyatlarında mesken abone grubu için % 38, tarımsal faaliyetler abone grubu için % 30, kamu ve özel hizmetler sektörü abone grubunun düşük kademesi için % 38 ve yüksek kademesi için % 20 oranında artış yapılmıştır. Bu artışla beraber 100 kWh elektrik tüketimi olan bir mesken abonesi için ödenecek tutar 207,23 TL olmuştur" denildi.

        Açıklamada ayrıca tarifelerin 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle geçerli olacağı belirtildi.

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