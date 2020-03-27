Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)'nden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs sigara içenlerde daha çok görülüyor. DSÖ, yaptığı yazılı açıklamada, "Sigara içmek, parmakların (muhtemelen kontamine olmuş sigaraların) dudaklarla temas etmesi anlamına gelir, bu da eldeki virüsün ağza geçme olasılığını artırır.