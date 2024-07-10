Son dakika haberi 'Dış kaynağa erişim arttı'
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek "Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor, hazinemiz 20232 vadeli 1,75 milyar dolar tahvil ihracını tamamladı." dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış kaynağa erişim artarken finansman maliyetlerinin düştüğünü kaydetti.
Şimşek, sosyal medya hesabından Hazinenin dolar tahvili ihracına ilişkin, şu değerlendirmede bulundu:
"Ülkemizin dış kaynağa erişimi artarken finansman maliyetleri düşüyor. Hazinemiz 2032 vadeli 1,75 milyar dolar tutarındaki tahvil ihracını başarıyla tamamladı. 4 katına yakın talebin geldiği ihraçta ABD tahvilleriyle getiri farkı 4,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. Türkiye’nin risk priminin son 1 yılda benzer gelişmekte olan ülkelerden olumlu ayrışması uyguladığımız politikalarla artan öngörülebilirliğin sonucudur."