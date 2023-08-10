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        Haberler İş-Yaşam Kahramanmaraş'ta temel atıldı - İş-Yaşam Haberleri

        Kahramanmaraş'ta temel atıldı

        Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı törende, "İlk 1 sene içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Diğer tüm sözlerimiz gibi bu sözümüzü de tutacağız" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 14:26
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        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
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        Kahramanmaraş'taki kentsel dönüşüm temel atma töreni gerçekleştirildi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katıldığı temel atma töreninde açıklamalarda bulundu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

        -Asrın felaketi olan depremlerin üzerinden 6 aydan fazla süre geçti. En yıkıcı afetlerden bir tanesini yaşadık. Çocuğumuz, dostumuz, arkadaşımız olan 50 binden fazla canımızı bir gecede toprağa verdik.

        -Devletimizin tüm imkanlarıyla yanınızda olduğunu ifade etmiştik. Sonrasında da elimizi afet bölgesinin üzerinden çekmedik.

        -Maraş’ın neredeyse 3’te 1’i oturulamaz hale gelmişti. Burada yapılması gereken konut 19.418’dir. Köy evleri ile birlikte 29.047’ye ulaşıyor bu rakam.

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        -İlk 1 sene içerisinde 319 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi hedefliyoruz. Diğer tüm sözlerimiz gibi bu sözümüzü de tutacağız.

        -İBB Başkanlığımızdan beri kentsel dönüşüm meselesini sürekli gündemde tutmaya çalıştık. Çarpık yerleşimin olduğu kentlerde bunun bir zorunluluk olduğunu özellikle belirttik. TOKİ vasıtasıyla bunu değiştirmek için çalışmalar gerçekleştirdik.

        -Türkiye’deki muhalefet anlayışı doğrudan insan hayatını ilgilendiren bu meseleyi bile engellemeye kalktı. Rantsal dönüşüm diyerek projelere kara çaldılar.

        -Kendileriyle aynı ideolojik kafaya sahip odalar ve meslek kuruluşları aracılığıyla projeleri mahkemeye götürdüler. Bu projeleri maalesef benim Maraşlı, Hataylı, İstanbullu kardeşlerime lüks gördüler.

        -Seçim sürecinde meselenin masum olmadığını anladık. CHP’nin kentsel dönüşüm projelerine karşı çıkmasının ardında halk düşmanlığı var. Sırf oy tercihlerinden dolayı afetzedelerimize demediklerini bırakmadılar. Afetzedelerimize zulmedenlerin gerçek yüzünü deşifre etmeyi sürdüreceğiz.

        - Sevgili Maraşlılar, son 21 yılda kentsel dönüşüm ve depreme hazırlık namına ne yaptıysak bu takoz zihniyete rağmen yaptık. 3,3 milyon konutun inşaasını sağladık. Türkiye genelinde 6.5 milyon konutu süratle dönüştürmeyi hedefliyoruz. Canlı bağlantıyla temelini atacağımız kentsel dönüşüm projeleri bu vizyonumuzun bir parçasıdır. 7 ayrı bölgede temel atma töreni gerçekleştiriyoruz 9 bin 74 konut ve 231 iş yeri için bugün ilk kazmayı vuruyoruz. Projelerin hayata geçirilmesinde katkısı olan herkesi şimdiden tebrik ediyorum, sizleri muhabbetle selamlıyorum.

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