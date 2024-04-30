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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "13. Çalışma Meclisi Yemeği"nde önemli açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Mayıs tartışmalarıyla ilgili konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor" şeklinde açıklamada bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 19:38 Güncelleme: 30.04.2024 - 20:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs açıklaması
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda "13. Çalışma Meclisi Yemeği"ne katıldı. Erdoğan, yemek sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

        İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları;

        1 Mayıs emek ve dayanışma gününü tebrik ediyorum. Helal rızık peşinde koşan işçilere selamlarımı iletiyorum. Emek veren işçilerimize Allah razı olsun diyorum. Kavganın çatışmanın sembolü olarak görüldü 1 Mayıs. 2008 yılında 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü olarak ve 2009 yılında tatil ettik. 2010 yılında da Taksim'de kutlamaya izin verdik. Buna rağmen muhalefet ve bazı marjinal guruplar 1 Mayıs'a gölge düşürmeye çalışıyor. Taksim meydanının mitinge uygun olmadığı herkesin malumu iken bu türdeki dayatmaları doğru bulmuyorum. İstanbul'da yapılacak kutlamalar için 40 ayrı güzergah belirlenmiştir. Müsaade edilenler dışında bir alanda yürüyüş ve miting düzenlemek iyi niyetli değildir. Terör örgütlerine istismar zemini sunulmamalıdır. Sendikalarımızı STK'larımızı 1 Mayıs atmosferinden uzak durmaya davet ediyorum.

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        Bugüne kadar toplanan çalışma meclisimiz sorunların tartışıldığı çözüm önerilerinin geliştirildiği bir meclistir. Sizlerin görüşlerine başvurduk. Sizden gelen tenkitlerle meselelere yaklaştık. İşçisiyle işvereniyle memuruyla esnafıyla meclis zemininde yaptığımız istişarelerin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Siz dostlarıma da katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Çalışma hayatının içerisinde bulunmuş bir kardeşinizim. Emeğin alın terinin kendisi ve ailesi için ter dökenleri o dönemlerde çok yakınen gördüm. Belediye başkanı başbakan ve cumhurbaşkanı sıfatıyla ülkemize hizmet ederken nereden geldiğimizi asla unutmadık.

        ARA ELEMAN SORUNU YAŞANIYOR

        Net asgari ücreti 2024'te 17 bin 2 liraya yükselttik. Ocak ayına göre yüzde yüz artış oldu. Asgari ücrete kadar olan kazançlar için vergi muafiyeti getirdik. İstihdam sayımız 32 milyon 423 bine yükseldi. Son veriler göre işsizlik oranı yüzde 8,7 seviyesinde geçrekleşti. Son 1 yılda iş gücü saysıı 775 bin kişi arttı. Gelecekte işsizlik oranının daha da artacağına inanıyorum. En önemli sorununun işçi bulamama olduğu görülüyor. Ara eleman sorunu yaşanıyor. Çırak bulamamaktan şikayetçi esnafımız. İnşaat sektöründeki işçi ve usta eksikliği nedeniyle çalışmalar olması gerekenden yavaş ilerliyor.

        Memurlarımıza toplu sözleşme hakkını verdik. 2013 yılında 1 milyon olan sendikalı işçi sayısını 2,5 milyona yükselttik. Ana muhalefetin Anayasa Mahkemesi'ne başvurusu sonucu 2 milyonu aşkın memurumuzun aylıklarında düşüş yaşandı.

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        SALGINDA NORMALLEŞME DESTEĞİ

        Kısa çalışma ödeneğini getirdik. Salgın sonrası normalleşme desteği sağladı. 500 bine yakın sözleşmeli personele kadroya geçme imkanı tanıdık.

        Ülkemizde ve dünyada çalışma hatatının taraflarını birbirine düşlman gösteren bir anlayışa rastlıyoruz.

        Çatışmacı kavgacı hayatı sadece dost düşman üzerinden tarif eden bu katı ideolojik yaklaşımın ülkemize hayır olmaz. Hak mücadelesi işveren ve sermaye düşmanlığı değildir.

        İşçinin ücretinin alınteri kurulmadan verildiği katma değerden aldığı hak ettiği payı aldığı kültür ve medeniyet kodlarımıza daha uygun bir sistem olduğu açıktır. Ne emekçinin hakkı gasp edilecek ne de patron ötekileştirilecek. Birbirlerinin sorumluluk duygusu ile hareket edilecek. Ekonominin diğer alanlarda da başarılı olacağımız muhakkaktır.

        YAKIN ZAMANDA 2 FACİA YAŞANDI

        Ruhsatı sıkıntılı bir gece kulübündeki yangında maalesef 29 işçimiz hayatını kaybetti. İhmallerin adresi muhalefet belediyelerine çıkınca adeta dillerini unuttular. 29 insan hiç can vermemiş gibi hak adalet özgürlük demeye pişkince devam ettiler. Bayramın 2. günü teleferik faciasında da aynı aymazlığı gördük. Ellerinden gelse böyle rezaleti bizlere yaşatanları başımıza taç edecekler.

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