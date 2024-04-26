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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda Başbakanı Rutte ile İstanbul'da ortak basın toplantısı düzenledi. Rutte, NATO Genel Sekreterliği'ne aday olması nedeniyle Türkiye ziyaretine önem verirken, Erdoğan açıklamasında, Hollanda'dan Türkiye'nin AB üyelik sürecinde destek beklediğini söyledi. Rutte ise Türkiye'nin bölgesel konularda kritik rol oynadığını belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 17:52 Güncelleme: 26.04.2024 - 18:55
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO liderliğine aday olması nedeniyle NATO ülkesi Türkiye'den destek alma amacıyla İstanbul'a gelen Hollanda Başbakanı Rutte ile ortak basın toplantısı düzenledi.

        "Hollanda'nın AB yolunda desteğini bekliyoruz"

        Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

        AB ile Gümrük Birliği'ne yönelik güncellemelerin bir an önce başlatılması önemlidir. AB'nin Türkiye ile ilişkilerini hakkaniyet ve stratejik perspektifte ele alınması konusunda Hollanda'nın desteğini bekliyoruz.

        Başta Gazze ve bölge olmak üzere ortak güvenliğimizi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunduk. Ateşkes ve insani yardımların Gazze'ye kesintisiz ulaştırılması hususunda İsrail'e daha fazla baskı yapılması gerekiyor.

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        Terörle mücadele konusun istişarelerimizin öncelikli konularından biriydi. Türkiye'nin ödediği ağır bedeller ortadadır.

        Müttefiklik hukukuna uygun olmak üzere PKK ve uzantıları başta olmak üzere hiçbir terör örgütüne müsamaha gösterilmesi gerektiğini ifade ettim.

        Bu göreve aday olan sayın Rutte ile yeni NATO Genel Sekreteri'nde ne tür hasletleri görmek istediğimizi paylaştık.

        Müttefikler arasındaki savunma sanayi arasında yaptırım, kısıtlama ve engellerin ortadan kaldırılmasında yoğun ve güçlü çaba sarf edilmesi şarttır.

        Bu sürece stratejik akıl ve hakkaniyet çevresinde katkı vereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

        "Türkiye'nin rolü kritik"

        Daha sonra sözü alan konuk Başbakan Rutte, şunları söyledi:

        "Bugünkü görüşmemizde gündemimizdeki konuları ele aldık. Giderek artan jeopolitik önemi olan konular. Türkiye belirleyici rol oynamakta. Gazze'deki durumu çözme çabaları sarf etmekte, Ukrayna'daki savaşla ilgili çabaları var Türkiye'nin. O bakımdan önemli bir rol oynamaktasınız. Türkiye'nin çok etkisi var.

        Sayın Cumhurbaşkanı ve ekip arkadaşları çok saygı gören bir ekip. 400 küsur yılı aşan ikili ilişkilerimiz var. Türkiye Cumhuriyeti ile de 100 yıllık işbirliğimiz var.

        Bugün Hollanda heyeti olarak bu konuların başarıya ulaştığını görmekten de heyecan duyduk. NATO Genel Sekreterliği adaylığımız söz konusu. Türkiye önemli müttefik NATO'da.

        Türkiye zorlu bir bölgede, zor komşuları olan bir coğrafyada. Maalesef gündeminde terörizm var Bu konuyu da konuştuk. Ayrıca NATO'nun Türkiye'ye, Türkiye'nin liderliğine ihtiyacı var.

        Gösterdiğiniz dostluk için size bir kez daha teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızı devam ettireceğiz diyorum."

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