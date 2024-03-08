REKLAM advertisement1

Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.

Daha önce en son 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelen ve Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşen Zelenskiy'in gündeminde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum ve bölgede kalıcı barış arayışları bulunuyor.

Saat 19.00'da başlayan görüşme, 20.35'te sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısı bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...