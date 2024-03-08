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        Haberler Dünya Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diplomatik temaslar amacıyla Türkiye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in Dolmabahçe'deki görüşmeleri sona erdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.03.2024 - 20:47 Güncelleme: 08.03.2024 - 20:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan - Zelenskiy görüşmesi sona erdi
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        Ukrayna lideri Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere bugün öğlen saatlerinde İstanbul'a geldi.

        Daha önce en son 7 Temmuz 2023'te Türkiye'ye gelen ve Erdoğan ile Vahdettin Köşkü'nde görüşen Zelenskiy'in gündeminde Tahıl Koridoru Anlaşması'nın devam etmesine ilişkin temaslardaki son durum ve bölgede kalıcı barış arayışları bulunuyor.

        Saat 19.00'da başlayan görüşme, 20.35'te sona erdi. İki liderin ortak basın toplantısı bekleniyor.

        Ayrıntılar geliyor...

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