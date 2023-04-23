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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Milletimizin Ulusal Egemenlik ve çocuk bayramını kutluyorum. Sakarya'nın insanı Sait Faik, bir insanı sevmekle başlar her şey diyor. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

Bu yıl Ramazan ayını ve bayramı 6 Şubat'taki depremler nedeniyle buruk karşıladık. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmadık. Dün de oradaydık. Birileri turist olarak gidiyor ama biz iş yapmaya gidiyoruz. 1999 yılındaki depremin acı hatıraları da yüreklerimizde hala tazedir.

Türkiye bugün 1999'a göre her bakımdan fersah fersah ileride bir ülke olarak 6 Şubat depremlerinin yaralarını daha hızlı sarıyor."