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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Antalya’da büyük acı! DNA eşleşti! 13 yaşındaki Aylin Kaya ölmüş!

        Büyük acı! DNA eşleşti! Aylin ölmüş!

        Antalya'da, 2 gün önce falezlerde cansız bedeni bulunan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın cenazesi, DNA eşleşmesinin ardından annesi tarafından Adli Tıp Kurumundan gözyaşları içinde alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 12:22 Güncelleme: 01.11.2023 - 12:34
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        Büyük acı! DNA eşleşti! Aylin ölmüş!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi’ndeki falezlerde, 2 gün önce bir ceset bulunmuştu. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        GENÇ KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

        İHA'da yer alan habere göre ihbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre bir genç kıza ait olduğu tespit edildi.

        ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

        Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanı’na, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        AYLİN'İN AİLESİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

        Soruşturma çerçevesinde, bir hafta önce okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya’nın ailesi bulunan cesedin kızlarına ait olabileceği ihtimali üzerine Adli Tıp morguna geldi.

        DNA KARŞILAŞTIRMASI DA EŞLEŞTİ

        Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. DNA karşılaştırmasının ardından cenazenin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

        ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

        Daha sonra cenaze anne Natalya Kaya tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan anneyi eşi ve yakınları sakinleştirdi. Kaya'nın cenazesi İsmail Fetane Şahin Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesi'ndeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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