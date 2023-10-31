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Antalya'da olay, dün saat 16.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1540 sokak üzerinde yer alan falezlerde yaşandı. Yaklaşık 30 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

CANSIZ BEDENİN GENÇ BİR KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ DHA'da yer alan habere göre ihbarla olay yerine polis, itfaiye ve deniz polisi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin genç bir kadına ait olduğunu belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset, kimliğinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AYLİN'İN AİLESİ DAVET EDİLDİ Olayla ilgili soruşturma kapsamında, 25 Ekim'de okul servisinden indikten sonra ortadan kaybolan ve ailesinin afişlerle aradığı ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'nın ailesi, Adli Tıp Kurumu'na davet edildi.

ANNE VE BABA DNA ÖRNEĞİ VERDİ Kimlik tespiti için sabah saatlerinde kuruma giden Natalya ve Suat Kaya çifti, cesedin kimlik tespiti için DNA örneği verdi.

CENAZENİN KIZINA AİT OLDUĞUNU SÖYLEDİ İHA'da yer alan habere göre de gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. DNA UYUŞURSA CENAZE AİLEYE VERİLECEK Cenaze ise kesin kimlik tespiti için DNA tespiti yapılmadan aileye teslim edilmedi. DNA testinde cesedin Aylin Kaya’ya ait olduğu netleşirse cenaze aileye teslim edilecek.