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        Haberler Gündem 3. Sayfa Antalya'da okul servisinden indikten sonra kaybolan 13 yaşındaki Aylin Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor

        Daha 13 yaşında! 3 gündür haber yok!

        Antalya'da, okula gitmek için evden çıkan ve servisten indikten sonra ortadan kaybolan 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Aylin Kaya'dan 3 gündür haber alınamıyor. Ailesi, Aylin'den gelecek güzel haberi endişe içinde bekliyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 15:47 Güncelleme: 28.10.2023 - 15:50
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        Daha 13 yaşında! 3 gündür haber yok!
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde, ailesiyle yaşayan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Aylin Kaya, 3 gün önce sabah saatlerinde okula gitmek için servise bindi.

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        SERVİSTEN İNDİ OKULA GİRMEDİ

        Güzeloba Ortaokulu önünde servisten inen Kaya, okula girmedi ve şehirci yolcu otobüsüne binerek bölgeden uzaklaştı. Yanında telefon bulunmayan kızlarına ulaşamayan aile büyük panik yaşadı.

        3 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR

        Mahallede, okul çevrelerinde aramalarına rağmen bir sonuca ulaşamayan aile durumu polise bildirdi. 3 gün geçmesine rağmen çocuklarından bir haber alamayan aile gelecek güzel bir haber bekliyor.

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        #Antalya
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