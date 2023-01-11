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Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde kapatıldı!

İstanbul Bakırköy'de, sabah saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yakıt tankeri devrildi. Tankerin sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, cadde güvenlik amacıyla çift yönlü trafiğe kapatıldı

Giriş: 11.01.2023 - 07:38 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi: İstanbul Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde trafiğe kapatıldı!
Bakırköy'de yakıt tankeri devrildi! Cadde kapatıldı!
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DHA

İstanbul Bakırköy'de kaza, Ataköy 3. Kısım Dr. Remzi Kazancıgil Caddesi'nde saat 05.45 sıralarında meydana geldi.

YAKIT TANKERİ DEVRİLDİ

DHA'da yer alan habere göre henüz ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı yakıt tankeri, seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

TANKERİN ÇEVRESİNDE ÖNLEM ALINDI

Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, itfaiye ve AFAD ekipleri ise LPG yüklü tankerin çevresinde önlem aldı.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Kaza nedeniyle cadde araç trafiğine kapatıldı. Devrilen tankerdeki yakıtın olay yerine çağrılan başka bir tankere aktarılacağı öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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