Trump TikTok'u 'kurtarmayı' düşünüyor

Washington Post'ta dün çıkan haberde seçilmiş Başkan Donald Trump'ın, 20 Ocak'ta yemin töreni sonrası göreve geldikten sonra TikTok yasaklama veya satış yasasının uygulanmasını 60 ila 90 gün askıya alacak bir yürütme emri çıkarmayı düşündüğünü yazdı.

Habere göre Trump bu karar ile yönetime satış veya alternatif bir çözüm için pazarlık yapma zamanı kazandırmayı planlıyor. Ancak bunun nasıl olduğu ise belli değil. Zira mevcut Başkan Joe Biden'ın geçen yıl imzaladığı yasa, uygulamanın sahibi olan Pekin merkezli teknoloji devi ByteDance'in uygulamayı 19 Ocak'a kadar satmasını veya derhal yasaklanmasını istiyor.

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Bu belirsizlik sürerken Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığına aday gösterdiği Mike Waltz ise, Fox News sunucusu Bret Baier'in bu konuya ilişkin sorusuna yanıt verdi. Waltz "Yüksek Mahkeme yasanın uygulanması lehine bir karar verirse, Başkan Trump çok net: Birincisi, TikTok birçok Amerikalının kullandığı harika bir platform ve kampanyası ve mesajını iletmek için harika oldu. Ama ikincisi verilerimizi de koruması gerekiyor. O harika bir arabulucu. Yürütme emirlerimizin önüne geçmek istemiyorum ancak bu anlaşmayı yürürlüğe koymak için alan yaratacağız" dedi.

Trump, 2016'daki ilk görev döneminde ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle uygulamayı yasaklamaya çalıştıktan sonra popüler uygulama hakkındaki tutumunu tersine çevirdi. 2024 başkanlık kampanyası sırasında TikTok'a katılmış ve ekibi daha genç seçmenlerle, özellikle de erkek seçmenlerle bağlantı kurmak için bunu kullanmıştı. Kampanya sırasında "TikTok'u kurtarma" sözü veren Trump platformun daha fazla genç oyu kazanmasına yardımcı olduğunu söylemişti.