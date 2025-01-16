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        Ölüm içkisini restoranda sattılar!

        İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Korkunç bilançoda ise sahte içkilerin satıldığı bir restorana operasyon düzenlendi. İşletmede pet şişelere konulan çok sayıda ölüm içkisi ele geçirilirken 2 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 16.01.2025 - 09:39 Güncelleme: 16.01.2025 - 09:44
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        Ölüm içkisini restoranda sattılar!
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        İstanbul'da son 3 günde sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 66 kişiden 23'ü hayatını kaybetti. Korkunç bilançonun ardından yeni bir gelişme yaşandı. Başakşehir’de sahte içki üretimi ve satışı yapıldığı belirlenen işletme mühürlendi, gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

        AA'da yer alan habere göre ilçede lokanta olarak faaliyet gösteren işletmede sahte içki üretildiği bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti.

        Adrese yapılan baskında, işletme içerisinde sahte içki üretim ve satışının yanı sıra uyuşturucu madde ticareti de yapıldığı belirlendi.

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        UYUŞTURUCU DA ELE GEÇİRİLDİ

        İşletmede ve gözaltına alınan iki şüphelinin adreslerinde yapılan aramalarda 15 litre kaçak alkol, 35 litre satışa hazır sahte içki, 36 adet uyuşturucu hap ve çeşitli uyuşturucu maddelerin yanı sıra hassas terazi, sahte olduğu değerlendirilen göçmen kimlik kartı ve çeşitli tıbbi ilaç ele geçirildi.

        TUTUKLANDILAR

        Operasyonun yapıldığı işletme mühürlenirken, gözaltına alınan Türkmenistan uyruklu ki şüpheli emniyetteki işlemleri sonrası çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        "LOKANTA GİBİ FAALİYET GÖSTERİYORDU"

        Öte yandan, aynı mahallede esnaf olan Kazım Kaya, AA muhabirine, bahse konu işletmenin "Türkmen lokantası" olarak bilindiğini söyledi. Kaya, "Burada ekmek üretimi yapılıyordu. Sahte alkol ve yasaklı madde satışı yaptıklarını polis baskın yapana kadar bilmiyorduk. İşletme, lokanta gibi faaliyet gösteriyordu ve gelen müşteriler genelde yabancı uyrukluydu. Daha önce haberimiz olsaydı ilgili makamlara bildirirdik ve belki bu kadar kişi hayatını kaybetmezdi." dedi.

        İstanbul'da 23 can kaybı!
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        Fotoğraflar: İHA

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