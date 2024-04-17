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        Haberler Gündem Eğitim Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

        Son dakika haberi Bakan Tekin'den öğretmen ataması açıklaması

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, öğretmen atamalarına ilişkin açıklama yaptı. Tekin, öğretmen atamasında takvim ve sayının henüz belli olmadığını, değerlendirmeyi Hazine ve Maliye Bakanı ile yapacaklarını söyledi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2024 - 12:15 Güncelleme: 17.04.2024 - 12:54
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        Öğretmen ataması açıklaması
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        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, AK Parti Grup Toplantısı öncesi öğretmen atamalarının ne zaman yapılacağına ilişkin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

        Tekin, "Cumhurbaşkanımız açıklamasında da söyledi zaten. Mevcut öğretmen sayımız, ihtiyacımız, onlarla beraber oturup Sayın Cumhurbaşkanımızla bir değerlendirme yapacağız. Sonra da sayı açıklanır. Hazine ve Maliye Bakanımızın da olması lazım." dedi.

        Atamalara ilişkin belli bir sayının olmadığını vurgulayan Tekin, sayının belli olması halinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağını aktardı.

        "Ücretli öğretmen sayısının 90 bin olması nedeniyle öğretmen ihtiyacının da bu rakamlara yaklaşık olduğunu" dile getiren sendikaların bulunduğunun anımsatılması üzerine Tekin, şunları kaydetti:

        "Konuşulan rakamlar çok büyük oranda eksik ya da yanlış bilgiye dayanan rakamlar. Sayıyı açıkladığımız zaman bütün bu rakamları da açıklayacağız. Net rakamları da açıklayacağız. Biz, ihtiyaçlarımızı sürekli revize ediyoruz. Haftalık okutulan ders sayısından tutun, mevcut öğretmenler, emekli olanlar, hepsini anbean takip ediyoruz. İhtiyaçlarımızı, rakamları net olarak o gün açıklayacağız."

        Tekin, konuyla ilgili henüz belirlenmiş bir takvim olmadığını da belirtti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü kabine toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Öğretmen atamaları fazla uzamayacak, yakında bir miktar atama yapacağız" açıklamasında bulunmuştu.

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