Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık cari işlemler dengesini yorumlayarak,

Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.

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