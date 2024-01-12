Son dakika haberi Bakan Şimşek'ten cari işlem dengesi açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabı üzerinden yıllık cari işlemler dengesindeki iyileşmenin kasım ayında da devam ettiğini vurguladı. Bakan Şimşek, "Mayısa göre 10,7 milyar dolar düşüşle 49,6 milyar dolara gerileyen yıllık cari açık altın hariç 22,5 milyar dolar seviyesindedir" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıllık cari işlemler dengesini yorumlayarak,
Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "2023’te dış ticaret açığının Orta Vadeli Program tahminin 6 milyar dolar altında gerçekleşmesine rağmen, yılsonu cari açığın OVP’nin üzerinde olacağını değerlendiriyoruz. Bu gelişmede jeopolitik gerginliklerden dolayı zayıflayan hizmet gelirleri etkilidir. Ekonomide dengelenmeye yönelik attığımız adımlar, altın ithalatındaki normalleşme ve enerjide dışa bağımlılığın azaltılması sonucunda cari dengedeki iyileşme devam edecektir" dedi.
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