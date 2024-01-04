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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MÜSİAD'ın yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu. Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Büyüme 2023'te güçlü seyretti, 2024'te zayıf seyredecek, enflasyonda düşüş sürecek.

OVP ile uyumlu ama yüksek bir enflasyon var.

İhracatta iyimser olmak için AB'deki kademeli toparlanma sebep olarak karşımıza çıkıyor.

Dünyada 2024'te daha sıkı para politikasından daha gevşek bir para politikasına doğru evrileceğiz.