HABERTURK.COM

Bakan Selçuk, "Başvuru sayımız 3.5 milyonu geçti. Nisan'daki maaşları 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. Mayıs'ın 5'indeki ödemelerin çoğu yapıldı. 2.5 milyon çalışana ödemeleri gerçekleştirmiş durumdayız. Bu tarihin en fazla verilen kısa çalışması oldu. Mayıs ayında ödemeler devam edecek." dedi.

CNN Türk yayınında konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Ücretsiz izinde de şu ana kadar 700 bini aştı başvurularımız. Nakdi ücret desteğini de yarın itibarıyla başlatıyoruz.

- Kısa çalışma ödeneğinde 3 milyon değerlendirmeye ulaşmış durumdayız.

- Türkiye genelinde covid-19 kaynaklı ölümler içinde, Huzurevlerindeki vefatlarımız yüzde 4 oranında

SON DAKİKA HABERLERİ için ayrıca HABERTURK.COM uygulamasını,

App Store

Google Play

Twitter hesabımızı takip edebilirsiniz.