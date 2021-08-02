Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in başkanlığında Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonu'ndaki toplantıya, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ve hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanları katıldı.
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen, ortak talepler belirlemiş ve hükümetten taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, her yıl yüzde 3 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 6 refah payı artışı talebinde bulunmuştu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurlar için bugün başlayan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama yaptı. Bilgin, "Türkiye, çalışanlarını enflasyonun altında ezdirmeyecektir. Enflasyonun üzerinde bir noktada meseleyi ele alacağız" dedi.
Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri toplantısında, "Kamu çalışanları artık umudunu kaybetmek üzeredirAdil bir gelir dağılımı istiyoruzBütün sözleşmeli personel kadroya geçirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise vergi konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirtti.
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