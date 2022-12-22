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Son dakika haberi ''Asgari ücret artışı OVP'deki enflasyonun üzerinde''

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati asgari ücret artışının OVP'deki enflasyonun üzerinde olduğunu kaydetti. 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin net 8.506,80 TL’ye yükseltildiğini belirten Nebati ''Böylece asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54.7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24.9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir'' dedi

Giriş: 22.12.2022 - 14:33 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika haberi ''Asgari ücret artışı OVP'deki enflasyonun üzerinde''
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret artışının Orta Vadeli Program'daki (OVP) enflasyonun üzerinde olduğunu kaydetti. Nebati, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 2023 yılında geçerli olacak net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL olan yeni asgari ücretle ilgili olarak sosyal medya hesabından değerlendirme yaptı.

Nebati ''2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklandığı üzere net 8.506,80 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz. Böylece asgari ücreti geçtiğimiz Ocak ayına göre yüzde 100, Temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıkladı. Yeni asgari ücret: Net 8 bin 506 TL, brüt 10 bin 8 TL oldu. Çalışan ve işveren tarafları ortak bir rakam üzerinde anlaşamadı. İşçi kesimini temsil eden Türk-İş basın toplantısında yer almadı.

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