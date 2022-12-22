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TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmesinin ardından açıklama yaptı. İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında taleplerinin 9 bin TL olduğunu ve bu rakama gelinmemesi halinde masada olmayacaklarını açıklamıştı

Giriş: 22.12.2022 - 14:14 | Güncelleme: ABONE OL
TÜRK-İŞ'ten asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılında uygulanacak asgari ücreti oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirledi. Komisyonda görev yapan işçi kesimi karar toplantısına katılmadı.

İşçileri temsil eden TÜRK-İŞ, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısında taleplerinin 9 bin TL olduğunu ve bu rakama gelinmemesi halinde masada olmayacaklarını açıklamıştı.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün ATALAY, komisyonda işçi kesimini temsil eden üyelerle birlikte yapılan toplantıdan sonra aşağıdaki açıklamayı yaptı:

“Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda işçi kesimi adına görev yapan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) temsilcileri, bugünkü mevcut sosyal ve ekonomik şartlarda, 2023 yılı için belirlenen asgari ücretin, çalışanların aileleriyle birlikte geçim şartlarını karşılamadığı görüşündedir. Kamuoyunun beklentisi de giderilmemiştir. Asgari ücretin yürürlükte kalacağı dönem boyunca meydana gelecek fiyat artışlarının gerisinde kalması söz konusudur. Ücretli çalışanların satın alma gücü bu nedenle azalmaktadır. Çalışanların satın alma gücünü koruyacak tedbirler uygulanmalıdır.

Asgari ücret çalışmalarında işçi kesimi öncelikle “çalışanların kendileri ve aileleri için insana yakışır bir gelir” elde etmeleri için çaba göstermiştir. Ancak bu talebimiz dikkate alınmamıştır. Yaklaşımımız işveren ve hükümet temsilcileri tarafından dikkate alınmış olsaydı, işçi kesiminin de onayıyla asgari ücretin oybirliğiyle tespit edilmesi ihtimali ortaya çıkabilirdi.

Asgari ücreti belirleme çalışmaları sadece ücretli kesimi değil toplumun tümünü yakından ve doğrudan ilgilendirmektedir. Kamuoyunun beklentisi maalesef karşılanmamıştır. Özelikle sendikasız işçilerin önemli bir bölümünün temel meselesi olan asgari ücretin işçi kesiminin savunduğu ilkeler çerçevesinde karara bağlanması, ülkemiz çalışma hayatı açısından önemli bir açılım sağlayacaktı.

Anayasada asgari ücretin tespitinde “çalışanların geçim şartları” göz önünde bulundurulması hükmü yer almaktadır. Ancak TÜİK bu konuda bir çalışma yapmaktan kaçınmıştır.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda görev yapan işçi temsilcileri, bu görüş ve düşüncelerle çalışmalara katkı yapmış ve asgari ücretin bu çerçevede belirlenmesi için çaba göstermiştir. Ancak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücret olması gereken asgari ücret -bir kez daha- pazarlık konusu edilmiş ve karar oy çokluğuyla, işveren ve hükümet temsilcileri tarafından belirlenmiştir. İşçi kesimi alınan karara katılmamıştır. ”

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