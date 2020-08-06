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Önceki gece tarihinde ilk kez 2000 doları aşan altının ons fiyatı yükselişini sürdürüyor. Altın bugün de yüzde 1.1 yükselerek 2.067 dolarla yeni tarihi zirvesine ulaştı.

Altındaki son yükseliş, ABD'de beklenenden olumsuz gelen istihdam verisi sebebiyle doların dünya genelinde (Türkiye'nin aksine) zayıflaması sebebiyle yaşandı.

Koronavirüste ikinci dalgaya yönelik endişeler ve ABD-Çin arasındaki gerilimin düşmemesi de belirsizlikleri artırıyor. Belirsizlikler arttıkça altına talep gücünü korumaya devam ediyor.

GRAM ALTIN BU YIL YÜZDE 65 YÜKSELDİ

Son rekorla beraber altın, 2020 genelinde dolar bazında yatırımcısına yüzde 37 kazandırmış oldu.

Bu arada dolardaki sert yükselişin etkisiyle yurtiçinde bugün gram altın da yüzde 3.5 değerlenerek 478 liraya çıktı. 2019 sonunda gram altın alanlar TL bazında şu ana kadar yüzde 65 getiri elde etti.