Arda Güler mikrofonu eline aldı, taraftarı coşturdu
Şampiyonlar Ligi kupasını 15. kez kazanan Real Madrid, şampiyonluk sevincini başkent Madrid'de taraftarıyla kutlarken, Arda Güler kutlamalara damgasını vurdu. Carlo Ancelotti kutlamalar sırasında mikrofonu milli futbolcuya uzatırken, Arda taraftarlara İspanyolca seslendi.
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Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup ederek dev kupayı 15. kez müzesine götüren Real Madrid, kupasını başkent Madrid'de taraftarlarıyla buluşturdu.
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Üstü açık otobüsle şehir turu atan Real Madrid'in teknik heyet ve futbolcularına taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.
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Eflatun-beyazlılar, şampiyonluğun sevincini Madrid sokaklarında taraftarlarıyla kutladı.
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Kutlamalara milli futbolcu Arda Güler damgasını vurdu. Taraftarlara seslenen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım." diyerek, mikrofonu bir anda Arda'ya uzattı.
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ARDA: BİZ BİR AİLEYİZ!
Taraftarları heyecanlı bir şekilde selamlayan Arda Güler de "Merhaba Madridistalar! Biz bir aileyiz. Her şey için teşekkürler." ifadelerini kullandı.
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Carlo Ancelotti ile Arda Güler arasındaki bu diyalog hem İspanya'da hem de Türkiye'de gündem oldu ve büyük beğeni topladı.
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