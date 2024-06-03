Daha 17 yaşındaydı... 3 bin 500 TL'lik vahşet!
Adana'da, 17 yaşındaki Muhammet Emin Beyazgeyik'i, öldürdükleri belirlenen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, Çarkıpare Mahallesi Hekimköy Bulvar'nda, 28 Mayıs'ta, 3 kişinin otomobillerine aldıkları bir genci tabancayla vurduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.
ADANA EMNİYETİ HAREKETE GEÇTİMuhammet Emin Beyazgeyik, 17 yaşındaydı.
AA'da yer alan habere göre bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgeye giderek araştırma yaptı ve kamera görüntüleri incelemeye alındı.
ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Ekipler, şüphelilerin silahla vurdukları kişinin cesedini olay yerine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Hocallı Mahallesi mevkiinde bulunan ormana attıklarını belirledi.
MAKTULÜN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Muhammet Emin Beyazgeyik'e (17) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
ZANLILARA ULAŞILDI
Ekipler, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Erkan Ağuş (21), Ulaş Göl (23) ve Ali Kılıç'ın (23) cesedin bulunduğu mahalledeki bir ikamette saklandığını belirledi.
3 BİN 500 TL ALACAĞI İÇİN ÖLDÜRDÜLER
Şüpheliler, adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Maktulün, cinayet zanlılarından 3 bin 500 lira alacağının bulunduğu, bu kişilerin borçlarını ödeyeceklerini söyleyerek Beyazgeyik'i olay yerine çağırdıkları iddia edildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.